北韓指4宗發燒全屬流感 邊境地區解除封鎖（第二版）

北韓領袖金正恩月初宣布北韓抗疫勝利，並解除大部分防疫措施。北韓官媒朝中社近日報道指， 接壤中國邊境的地區發現4名疑似有惡性傳染者，國家緊急防疫司令部已立即封鎖有關地區，並對病例進行核酸檢測。惟北韓翌日宣布，4宗疑似病例全屬流感，解除相關地區封鎖。

（第二版更新個案屬流感）

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《朝中社》周五（26日）引述北韓國家緊急防疫司令部報告報道，周二（23日）發現的4宗發燒個案患者全數患上流感。報道指，當局是基於對個案的臨床病徵及新冠病毒檢測等，認定患者發燒是由流感導致。北韓更指，患者體溫已恢復正常，早前實施封鎖的地區亦已解封。

《朝中社》周四（25日）表示，緊急防疫司令部通報，在周二於接壤中國邊境的兩江道地區發現4名發燒患者，疑似帶有惡性傳染病。當局已立即封鎖出現發燒病例的地區，並派出流行病學專家全面排查接觸者及相關地區往來人員，進行嚴密醫學觀察。

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北韓當時對有關地區已實施嚴格人口流動及隔離，防疫小組正對疑似病例進行核酸檢測及基因序列分析等，積極查明發病原因。《朝中社》指，當局正留意發燒人士會否被惡性傳染病感染。

北韓於5月首次承認境内出現新冠疫情，至今錄得約477萬宗發燒個案，包括金正恩亦出現發燒症狀，另有74名發燒患者死亡。

金正恩本月10日宣布抗疫勝利後，北韓相隔不足半個月再發現疑似發燒病例。

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責任編輯：郭麗明