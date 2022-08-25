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【友邦業績】 友邦上半年盈轉虧蝕5.71億美元 新業務價值跌13% 中期股息增6%至40.28仙

股樓投資 13:19 2022/08/25

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友邦保險（01299）公布上半年業績，由盈轉虧蝕5.71億元（美元，下同），去年同期純利32.45億元。按年固定匯率，新業務價值減少13%至15.36億元；新業務價值利潤率為55.2%，下跌4.1個百分點；年化新保費減少7%至27.8億元；稅後營運溢利上升4%至32.23億元。每股基本虧損4.74仙，中期股息增加6%至每股40.28港仙。

同場加映﹕【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

按實質匯率計，上半年稅後營運溢利增1%至32.33億元，股東分配權益營運回報下跌0.1個百分點至12.7%。新業務價值減少15%；年化新保費降9%。

【快手 1024】快手虧損大幅收窄 次季內地業務首次實現盈利 惟股價仍要跌一成【見下頁

    點擊圖片放大
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期內，淨保費及收費收入增加0.8%至173.93億元，投資回報為負144.6億元，惟計及投資回報錄得較大虧損，總收益按年大跌30.82億元。集團指，第二季業務表現大幅好轉，新業務價值於6月份回復增長，而隨着外出限制放寬，友邦中國業務的新業務價值在7月恢復增長。

同場加映﹕【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

按固定滙率計，友邦中國內地分部新業務價值5.63億元，按年跌24%；香港分部新業務價值3.23億元，按年升3%；泰國分部新業務價值2.6億元，按年跌17%。香港業務的新業務價值上升，集團指，隨著每日感染宗數減少，本地客群銷售動力自5月起反彈回升。

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記者：郭秀慧

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港股 保險公司 新業務價值 純利 友邦保險（01299）

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