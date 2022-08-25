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【業績｜電訊設備股】中通服：暫未考慮增派中期息、有信心全年營收增速達8%以上　首半年多賺半成至19億人幣

股市 17:42 2022/08/25

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【業績｜電訊設備股】中通服上半年多賺半成至19億元　不派息

中國通信服務 （00552） 公布中期業績，截至今年6月底止6個月經營收入692.53億元（人民幣，下同），按年增長8%；純利約18.96億元，按年增長4.6%。每股盈利為0.274元人民幣，不派中期息。

中通服收升0.7%，報3.24元。

內地電訊商紛紛調整派息政策，對於中通服會否增派中期息，執行副總裁兼財務總監張煦在記者會稱，公司重視及積極提高股東回報，而中通服基於季節性因素故施工集中上半年，資金流出較多，暫未有派發中期息打算，而董事長劉桂清補充，中通服的大方向是提升股息，但目前發展新基建等資金需求大，未來情況許可不或再增加派息。

中通服：期望收入及利潤增速趨同步

對於下半年收入及利潤增長指引，董事長劉桂清指出，首季收入增長約9.6%，惟次季出現疫情等因素，拖累半年收入增速放緩至8%，預期全年收入錄高單位數增長，有信心增速達到8%以上。劉桂清提到，公司未來會努力收窄收入及利潤增速的差距，期望兩者增速可趨同步，為股東帶來更好回報。

內地電訊商陸續將5G投資轉撥至數碼經濟分部對業務的影響，劉桂清認為，數碼經濟投入增加會為營運商合同收入帶來正面反應，下半年會得到更充分體現，而TIS（網絡建設）下半年料繼續保持穩定增長。

半年電信基建服務增1.5% 業務流程外判服務增8.8%

中通服上半年毛利率為10.5%，按年下跌0.2個百分點，主要由於受業務服務單價下降，疊加疫情影響，以及集團成本剛性上漲等多方面因素影響。

集團指，上半年產業數字化相關業務快速增長，電信基建服務的收入為350.5億元，按年增長1.5%；業務流程外判服務的收入為215.37億元，按年增長8.8%。

至於與其聯繫最密切的應用、內容及其他服務收入快速增長，收入錄得126.67億元，按年大幅增長29.7%，佔經營收入18.3%，與去年同期相比提升3.1個百分點 ，成為公司收入增長的最重要驅動。其中，系統集成收入按年增長34.5%，軟件開發及系統支撐收入亦按年增長26.6%。

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（第二版加入記者會內容）

記者：張巧怡、李哲毅

業績公布 港股 中資電訊股 電訊 中國通信服務（00552）

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