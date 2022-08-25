【業績｜電訊設備股】中通服上半年多賺半成至19億元　不派息

▲ 【業績｜電訊股】中通服上半年多賺8%至693億元 不派息

中國通信服務 （00552） 公布中期業績，截至今年6月底止6個月經營收入692.53億元（人民幣，下同），按年增長8%；純利約18.96億元，按年增長4.6%。每股盈利為0.274元人民幣，不派中期息。

中通服現升0.6%，報3.19元。

中通服上半年毛利率為10.5%，按年下跌0.2個百分點，主要由於受業務服務單價下降，疊加疫情影響，以及集團成本剛性上漲等多方面因素影響。

集團指，上半年產業數字化相關業務快速增長，電信基建服務的收入為350.5億元，按年增長1.5%；業務流程外判服務的收入為215.37億元，按年增長8.8%。

至於與其聯繫最密切的應用、內容及其他服務收入快速增長，收入錄得126.67億元，按年大幅增長29.7%，佔經營收入18.3%，與去年同期相比提升3.1個百分點 ，成為公司收入增長的最重要驅動。其中，系統集成收入按年增長34.5%，軟件開發及系統支撐收入亦按年增長26.6%。

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實習記者：張巧怡