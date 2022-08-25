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預測不準累國慶煙花推遲 匈牙利氣象局正副局長被解僱

環球社會熱點 13:39 2022/08/25

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8月20日是匈牙利的國慶日，當地每年會舉辦大型煙花匯演。但匈牙利氣象局早前預測屆時將有雷暴，使政府決定宣布取消煙花匯演。結果雷暴並未來臨，氣象局其後致歉。惟匈牙利政府仍宣布解僱氣象局正副局長，當地親政府媒體狠批氣象局預測錯誤。

歐盟削用氣唯匈牙利反對 烏批俄減供應圖釀價格恐懼 【下一頁】

匈牙利國家氣象局（NMS）當時預測，首都布達佩斯（Budapest）將有雷暴及陣風，令政府宣布取消上周六（20日）的煙花匯演。但結果雷暴並未發生，NMS周日（21日）致歉，並稱是業內固有的不確定因素。

匈牙利親政府網媒Origo周日批評NMS，就惡劣天氣程度提供誤導信息，誤導政府負責安全的營運團隊。匈牙利政府周一宣布，解除NMS局長Kornelia Radics及副局長Gyula Horvath職務，但未提及原因。

匈牙利總理批歐洲人種唔夠純 部分國家已失去民族 【下一頁】

雖然當局已重新安排，煙花匯演將於本周稍後時間舉行，解僱消息仍引來批評。匈牙利自由派議員Andras Fekete-Gyor批評，當局做法猶如獨裁者。

匈牙利曾指今年舉行煙花匯演的規模將會是歐洲最大，當地反對派人士呼籲取消，指摘不應在國家經濟陷入困境，及烏克蘭戰爭仍然膠著之際，大量浪費金錢，相關請願書已獲得近20萬人簽名。

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責任編輯：李俊儀

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