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NASA揭開宇宙無聲「誤解」 公布英仙座星系團黑洞聲音

環球社會熱點 13:15 2022/08/25

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人類一直以來致力探索宇宙，希望了解更多未知世界的面貌。美國太空總署（NASA）近日發布一段新影片，聲稱拆解大眾對宇宙的錯誤觀念，指黑洞其實是有聲音。

NASA公開木星新相 掀開神秘面紗 【下一頁】

NASA太陽系外行星團隊（Exoplanets）周日（21日）在社交平台Twitter上傳一段34秒影片，指要破解大家認為宇宙無聲音的「誤解」，公布強化後的英仙座星系團（Perseus galaxy cluster）「聲音」，讓大眾聽見黑洞。

團隊解釋，不少人認為太空屬真空狀態，應該不會聲音。但英仙座星系團含有大量氣體，天文學家發現內部黑洞發出的壓力波與星團的熱氣體產生衝擊，從而發出音效，讓NASA能夠收集到足夠的聲音。

NASA公開車輪星系最高清彩色相 兩星系極罕見碰撞 【下一頁】

NASA早於今年5月時已發布聲音片段，指天文學家2003年起已發現英仙座星系團內的黑洞有聲音。團隊近日再強化音頻，再混合其他數據，便成功「揭開」黑洞聲音之迷。

NASA表示，聲音音頻遠高於人類聽力可接收水平，即假設有人能靠近黑洞亦不會聽到片中發出的聲音。影片公布後旋即收獲大量觀看，不少網民稱聽完後覺得聲音十分詭異，亦有人戲稱適合當萬聖節音樂。

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責任編輯：吳漢培

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