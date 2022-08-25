高比拜仁墜機遺體照外洩案 法院判遺孀獲1.25億賠償

美國NBA著名球星高比拜仁前年因直升機墮毀身亡，現場警員被指流出高比拜仁的遺體照。高比拜仁遺孀入稟法院，陪審團周三（14日）裁定洛杉磯縣造成高比拜仁遺孀的情緒困擾，需向她賠償1,600萬美元（約1.25億港元）。

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高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲女兒Gianna及6名朋友前年1月乘搭直升機，途中於加州墜毀喪生。《洛杉磯時報》報道指有警員在墜機現場拍攝照片及分享給其他人，引起法律糾紛。

洛杉磯縣去年11月提出和解，並同意向受影響家屬賠償250萬美元（約1,950萬港元），但遭高比拜仁遺孀Vanessa拒絕。

Venessa聯同另一名遇難者家屬切斯特（Chris Chester）入稟聯邦法院控告洛杉磯縣，指高比拜仁及女兒Gianna墮機身亡，稱相片廣傳造成其情緒困擾及驚恐症發作，向洛杉磯縣索償。

她上周出庭憶述，她當日瀏覽到《洛杉磯時報》報道時，一度情緒失控忍不住衝出屋外。她表示對照片外洩感到沮喪、受傷和被背叛，每日看著這些照片在社交媒體彈出都活在恐懼中。

Venessa坦言自己不希望看到這批照片，只想記住丈夫和女兒本來的樣子。而洛杉磯縣代表律師則表示，執法人員必須在現場拍攝，而且沒有在公開場合發布作為辯解理由。

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陪審團裁定洛杉磯縣治安官和消防部門，需對侵犯Venessa和共同原告切斯特的憲法權利負責，需向兩人賠償合共3,100萬美元（約2.4億港元）。

Venessa獲賠1,600萬美元，而切斯特則獲賠1,500萬美元（約1.17億港元）。

法官宣讀判決後，Venessa立即擁抱其代表律師和女兒。她其後在社交媒體發布與亡夫與女兒Gianna的照片，強調打這場官司是為兩人伸張正義。

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責任編輯：鄭錦玲