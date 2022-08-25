▲ 【電子煙股】思摩爾料海外市場帶動下半年收入上升、電子煙監管下仍對中國市場感樂觀

思摩爾 （06969） 集團副總裁兼首席財務官王貴升表示，今年下半年收入表現有望比上半年好，預計美國及歐洲等海外市場按月收入會進一步提升，帶動整體收入，中國市場則要留意第4季電子煙監管落地，以及新技術運行後新產品的銷量，但長遠而言仍對該市場感樂觀。

上半年思摩爾於歐洲和其他市場的銷售收入按年升42.1%，王貴升指，未來海外市場佔比會逐步提升，歐洲正進入高速增長通道，雖然美國上半年收入有暫時的下跌，但現時已幫助其大客戶逐步由市佔率第2名提升至第1名，隨FDA對PMTA審核的推進及執法力度的加強，集團有更多新產品通過FDA的認證，在美國市場的競爭力會進一步加強。

他又指，一次性電子煙在引入初期毛利率相對其他產品較低，但隨銷量在下半年預計會有提升，在規模效應下成本會有一定改善。換彈式電子煙方面，集團會利用自動化以降低成本，亦把部分節省的成本分享給客戶，但長遠的定價策略沒變，期望提供具競爭力的產品同時客戶有更好的銷量及價格，從而提升毛利率。

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實習記者：張巧怡