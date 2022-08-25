【業績│盲盒股】泡泡瑪特曾升逾一成　中期收入升3成、純利跌約7%　不派息

▲ 泡泡瑪特中期收入升3成但純利少約7％。

泡泡瑪特 （09992） 公佈截至6月底止中期業績，期內收入23.59億元（人民幣，下同），按年大升33.1%。股東應佔盈利3.33億元，按年跌7.2%。經調整純利亦挫13.5%，至3.76億元。每股基本盈利24.18分。不派中期息，去年同期同樣不派息。

泡泡瑪特於午後開市彈高，曾升13.3%，高見20.55港元，現報19.56港元，升7.8%。

上半年毛利按年升22.7%至13.7億元，主要由於收入增加。毛利率按年降4.9個百分點，至58.1%，主要由於自主產品毛利率下降。自主產品毛利率跌，是由於原材料價格上漲，OEM廠每道工序加工成本上升，以及疫情導致公司上半年做了一些促銷活動。

中國仍是泡泡瑪特收入來源最大地區，上半年收入佔比96.6%，當中一半收入仍是來自線下。港澳台地區及海外，上半年對集團收入佔比合計只有3.4%。

自主產品SKULLPANDA、Molly及Dimoo貢獻近半收入

泡泡瑪特表示，為應對疫情不確定性，放緩了新增線下門店及機器人商店的開店計劃，上半年於內地新開23家線下門店。截至6月底止，內地門店數量較去年底增加約20家，至308家。另外，公司上半年於內地新開55家機器人商店，機器人商店數量較去年底增加55家至1916家。

期內，泡泡瑪特港澳台地區及海外業務從以面向商家（To B）為主，轉型為以直接面向消費者（Direct To Customer）為主導的模式。截至6月底至，港澳台地區及海外門店數達到24家，當中包括加盟店。港澳台地區及海外機器人商店達到98台（含加盟），跨境電商平台站點數達到11個。

公司上半年自主產品收入佔總收入比例91.4%，自主產品收入按年升36.2%，至21.56億元。當中，自主產品SKULLPANDA、Molly及Dimoo，合共貢獻期內49.4%的收入。

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記者：余倩敏