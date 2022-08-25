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【零售】消費券帶動玩具遊戲銷售　商戶8月銷售按月升2成

商業 12:43 2022/08/25

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遊戲店商戶反映8月銷售有明顯反彈，8月銷售額約比消費券前增10 至15%。（受訪者提供）

暑假來到尾聲，有受訪遊戲玩具迷反映，有使用部分消費券購買玩具及電子遊戲。王小姐在消費券到手後購買遊戲主機及遊戲、家長黃先生亦有和小朋友逛街時購買玩具。商戶方面，反映8月銷售有明顯反彈，下一輪相信要等到10月再有消費券，以及隨後的12月旺季。

【日本動漫】日本推出「動漫大全」網上資料庫　收錄過萬套作品（附連結）

任天堂正規商品販賣店NSEW 銷售及營運主任胡小姐表示，暑假期間門店的人流明顯增加，且不少是親子客，但7月表現稍淡，有客人預先詢問消費券情況，到8 月配合消費券派發，加推瑪利歐遊戲優惠及店內運動遊戲體驗；另有注目新作發售及首批小禮物等，令遊戲及周邊銷售在8 月份按月升近2成，比預期好。

新遊戲主機供應不足 限制增幅

遊戲店1 Station Game 發言人反映，消費券派發前後有一定對比。暑假推出遊戲數量不算多，有較多玩家會留待消費券發放時一次過購買，形容8 月銷售額約比消費券前增10 至15%，但低於預期，並稱新遊戲主機才是消費者目標，無奈供貨不足，引致銷售難有大增幅。此外，精品玩具市場部主任梁先生稱，今年7 月的銷售表現比較淡靜，原因是市民都在觀望消費券遏抑消費意慾，等待2,000 元金額到手後才出手。

派發後首3 天有明顯上升，該一星期銷售額對比7 月多出30% 左右，隨後漸漸回落。如果具體和去年8 月比較仍有升18%，算是算預期之內，有一定恢復。預算9 月開學會再進入淡季，要等待10 月再派發下一波消費券及12 月傳統旺季來臨。

香港品牌玩具協會會長王劍鋒亦認同，7 月玩具銷售比較淡靜，進入8月份派發消費券及動漫電玩節舉行，大規模活動釋放公眾消費意慾，反應甚好。但他補充，消費券金額實際上幫助不大，粉絲遇到心頭好仍願意花費；並分析9 至10月為玩具界淡季，廠商此期間多在密鑼緊鼓準備新產品，於11 月至12 月發表配合年底
的銷售量季，預料屆時下一輪消費券亦會有助力推動市道氣氛。

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記者:王浩賢

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