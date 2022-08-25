【手遊股】IGG：《Doomsday： Last Survivors》將成下一「爆款」遊戲　投入6個月後可逐步釋放利潤

▲ IGG：《Doomsday: Last Survivors》將成下一「爆款」遊戲 投入6個月後可逐步釋放利潤

IGG （00799） 執行董事兼首席運營官許元表示，公司視末日題材遊戲《Doomsday： Last Survivors》為下一個「爆款」，下半年將會加大這一遊戲的營銷開支，因此預計IGG在今年下半年將會出現階段性虧損，但相信這一遊戲在6個月後將能逐步釋放利潤。

IGG旗下的新遊戲《Doomsday： Last Survivors》在8月初正式對外開放，許元指，這一遊戲在歐美及東南亞市場都展現了強大的增長潛力，日活用戶在增長，收入每天都在突破新高，相信這款遊戲將是下半年的重中之重，公司已經明確增長方向，會努力把這一產品下一個「爆款」。

他預告，IGG下半年將會出現階段性虧損，因下半年針對《Doomsday： Last Survivors》的營銷收入將會大幅提高。他解釋，會「欣然」看待公司出現階段性的虧損，因預計這一遊戲在6個月後將逐步開始釋放利潤，現時投入越多，明年上半年產生的利潤就會更多。

下半年有4至5款遊戲上線 通脹持續對遊戲行業是機遇

此外，他又透露，目前IGG在研遊戲有19款，預計下半年還會有4至5款遊戲上線。

受俄烏戰爭影響，IGG在今年初已經預告，業績會因俄羅斯市場客戶流失而受到影響。許元表示，目前已經為俄羅斯市場找到替代，上半年的業績較預期更好。而全球通貨膨脹持續，相信會讓更多人宅在家中，因此對遊戲行業仍有機會。

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記者：梁安琪