▲ 【可持續發展】港交所蘇盈盈：冀擴大綠色投資產品的種類 2020至2050年亞太區能源供應投資約37萬億美元

近年亞洲在可持續領域迅速發展，港交所 （00388） 市場聯席主管蘇盈盈指，亞洲在氣候行動中可透過許多途徑發揮影響力，並且於全球減排過程中發揮著關鍵作用，而亞洲於全球溫室氣體排放量的佔比在過去30年間，已從25% 增加至45%，為實現淨零排放目標，亞太地區從2020年到2050年僅於能源供應方面所需的投資將在26萬億至37萬億美元之間，視乎維持1.5℃或2℃的全球溫度升幅目標，舉例說，太陽能電力的價格在過去十年間下跌了約89%，部分原因在於研發領域的巨額投資使其產能得以大幅提升。

香港國際碳市場委員會剛成立，蘇盈盈稱，這是港交所碳之旅第一步，成員擁有不同的背景，既有供方與需求方，又有中介機構，也有碳交易的市場基礎設施提供商，他們的行業知識和專業知識對我們在推進碳領域方面的工作非常寶貴，而國際碳市場委員會是一個不斷發展的組織。 隨著時間的推移，會有更多具有相同願景的參與者和持份者加入委員會，共同踏上淨零之旅。

香港有可能成為連接中國與國際市場的超級紐帶

中國是亞太地區最大的一個碳市場，她稱，中國已承諾到2030年達到排放峰值，2060年實現淨零排放，內地市場在一些方面仍處於起步階段，而香港作為領先的國際金融中心，有可能成為連接中國與國際市場的超級紐帶，而全球碳交易中心，對於有效的碳市場價格發現至關重要。有效的碳價格發現將大大支持整體碳市場的發展。

全球ESG資產管理規模估計將從2020年至2025年上升一倍，達50萬億美元，預計亞洲會是主要增長的動力，其ESG資產管理規模估計從2021年第三季度的900億美元躍升至2025年的5,000億美元。蘇盈盈指，港交所致力連接中國與世界和連接資本與機遇，作為綠色及可持續金融的領導者，期望帶領金融行業一同擴大綠色投資產品的種類，並鼓勵上市發行人把握機遇在香港、內地以及其他地區創造可持續的未來，除推動碳和綠色投資產品的發展外，同時積極發展ESG領域，特別是ESG數據、可持續及綠色交易資訊平台（STAGE）以及可持續、綠色及社會責任產品資料庫。

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編輯：陳韻妍