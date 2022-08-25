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史泰龍第三任妻子申請離婚 傳婚姻破裂與一隻狗有關

環球社會熱點 12:23 2022/08/25

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美國荷里活動作巨星史泰龍有3段婚姻，他於1997年與現任妻子Jennifer Flavin結婚至今，育有3名漂亮女兒。外媒報道指，Flavin上周入紙申請與史泰龍離婚，原因「婚姻破裂得無可挽回」。據悉兩人離婚的導火線是一隻寵物。

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外媒取得的法庭文件顯示，史泰龍（Sylvester Stallone）第三任妻子Flavin於本月19日向佛羅里達州法院入紙訴請離婚，原因是「雙方婚姻破裂得無可挽回」（irretrievably broken），指史泰龍從婚姻基金轉移資產，聲稱丈夫故意揮霍、或消耗雙方資產，對婚姻財產帶來不利影響。

八卦新聞網站《TMZ》引述消息人士指，導致二人離婚的導火線是一隻洛威拿犬（Rottweiler），史泰龍想在家裡多養一隻洛威拿，但遭妻子Flavin反對。兩人繼而發生激烈爭吵，甚至翻舊帳，觸發Flavin決定離婚。

據悉， 狗狗成功「踢走」Flavin成為史泰龍家人，史泰龍更用他的新戲「Tulsa King」入面角色「Dwight」命名愛犬。 史泰龍亦於月初在Instragram上載Dwight 的相片，很開心迎接新朋友，並介紹愛犬名字由來。

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史泰龍與Flavin的3名漂亮女兒

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碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職 【下一頁】

事實上，史泰龍與妻子Flavin出現婚姻危機早已有跡可尋。《每日郵報》報道指，史泰龍打算洗走右手手臂的Flavin肖像紋身但不果，於是紋上電影《洛奇》中愛犬Butkus的頭像遮蓋。

Flavin已在IG取消跟蹤丈夫，她最近發布上載與3名女兒合照的相片，寫著「女兒是自己最重要的任務，其他都不重要」，又強調「我們四人永遠一起」（The 4 of us forever）。

史泰龍透過發言人回應指，自已很愛家人，他與妻子正私下解決這些個人問題。

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責任編輯：郭麗明

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