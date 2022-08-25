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【業績│零售股】永嘉集團半年少賺38%不派息　高級時裝零售收益跌26%

股市 12:27 2022/08/25

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永嘉集團半年少賺38%不派息　高級時裝零售收益跌26%

永嘉集團 （03322） 截至6月底止，半年純利按年跌37.9%至2052.2萬元。鑑於前景充滿各種挑戰及不明朗因素，永嘉集團指，考慮保留財務資源及不建議派付中期股息，公司將繼續監察市況，並不時檢討派息。

上半年收益按年增加8.4%至22.6億元，主因生產業務所接獲的客戶訂單增加，以及履行於2021年下半年越南廠房暫時停產而積壓的訂單。然而，疫情導致內地若干主要城市的店舖暫時關閉，令高級時裝零售業務收益減少，因而抵銷了部分增幅。

期內，高級時裝零售業務收益減少26.3%至4.8億元。受累內地封城而暫時關店，上半年整體經營虧損為3650萬元，去年同期為溢利3760萬元。

截至6月底止，店舖總數按年增6間至248間，其中216間位於內地，22間位於港澳，10間位於台灣及新加坡。

毛利率跌2.9個百分點至23.3%，主因業務組合比例改變，相比生產業務，高級時裝零售業務的毛利率較高，因此當高級時裝零售業務貢獻的收益比例減少，會拖低公司的整體毛利率。

門店將提供優惠刺激消費   及與業主磋商減租

展望未來，中國大陸仍然是公司高級時裝零售業務的主要市場，預計表現將於放寬防疫限制後重回正軌。至於其他市場，假設防疫限制措施逐步放寬，預期店舖人流將會增加，尤其是在香港及澳門地區。然而，全面恢復則有待中國大陸全面通關。

為刺激顧客消費，公司將繼續於旗下店舖提供購物優惠，提振本地消費。同時，將與業主磋商進一步減租，並繼續審慎地評估區內零售店舖的盈利能力，將於有需要時視乎結果關閉若干店舖。

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編輯：袁諾曦

港股 零售 永嘉集團（03322）

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