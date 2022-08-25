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【業績｜醫藥股】華潤醫藥中期多賺24%　不派中期息

股市 12:21 2022/08/25

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【業績｜醫藥股】華潤醫藥中期多賺24%　不派中期息

華潤醫藥 （03320） 中期收益升9.8%至1257.2億元，盈利升24%至30.25億元，不派中期息。另外，華潤醫藥董事會宣佈，談英因已達退休年齡，自今（25日）起退任公司非執行董事之職務。

上半年公司製藥、醫藥分銷、藥品零售三個主要業務分部的收益佔比分別為16%、80.8%以及3.2%。醫藥分銷業務實現分部收益1043.96億元按年增長8.4%。分銷業務毛利率為6.3%，按年提升0.1個百分點，主要由於毛利率較高的器械業務快速拓展。

製藥業務實現分部收益221.8億元，按年增長18.0%，CHC（主要包含非處方藥及保健品）、處方
藥及生物藥各業務板塊收入普遍實現同比增長。其毛利率為58.2%，按年下降1.1個百分點，主要由於帶量採購及產品結構變化等因素共同影響。

期內，整體毛利率為15.8%，按年增長0.5個百分點，主要因為報告期間內毛利率水平較高的製藥業務收入佔比提升。

展望未來，公司將持續加大研發投入力度，整體創新投入佔比大幅提升，其中生物藥研發投入強度超50%，並加快外延併購的速度。

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編輯：姚卓然

 

華潤醫藥（03320） 港股 醫藥股

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