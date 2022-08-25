▲ 【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？ 曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡

一年一度的2022年Jackson Hole會議在8月25日至27日舉行，備受華爾街關注，除了全球央行首腦會罕有地齊齊聚首一堂，他們也曾多次趁機釋出貨幣政策的前瞻指引，故Jackson Hole會議被視為全球貨幣政策的風向標。

Jackson Hole會議由來

Jackson Hole會議為堪薩斯城聯邦儲備銀行年度經濟政策研討會（The Federal Reserve Bank of Kansas City’s Economic Policy Symposium ）的簡寫，由於年會每年8月底在美國懷俄明州傑克遜霍爾度假區舉行，故外界通常僅以「Jackson Hole」稱呼。

Jackson Hole會議為全球歷史最悠久的央行會議之一，每年均會重量級的經濟學家、教授，與環球央行行長討論世界經濟及金融市場的形勢。值得留意是，首次會議於1978在科羅拉多州舉行，到1982年才移到傑克遜霍爾度假區舉辦。

誰曾暗示重大貨幣政策走向？

雖然Jackson Hole的重要性並非有如央行議息後公布的政策決定，但不少央行行長會趁年會演說時透露未來政策，例如減息、新一輪QE（量化寬鬆）等。

例如2021年年會時，儲局主席鮑爾威表示，2021年的議息會議中削減QE是適宜的，相當於給出縮減買債（俗稱「收水（Taper）」）的前瞻指引，而於去年11月議息會議，儲局正式宣布啟動「收水」。同時8月沒有儲局議息會議，故儲局主席的講話尤其受注目。

其他例子還有，2010年時，時任儲局主席伯南克於會上提到第二輪買債是選項之一，三個月後，美國便啟動了QE2。另外，歐洲央行行長德拉吉於2014年提到歐洲持續低通脹的風險後，2015年歐央行便開始量化寬鬆。

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編輯：袁諾曦