  • 26°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 12:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜保險股】友邦香港上半年新業務價值升3%　本地客群銷售動力5月起回升

股市 11:40 2022/08/25

分享：

分享：

友邦香港上半年新業務價值增長3％，本地客群銷售動力自5月起回升。

友邦 （01299） 周四清晨公佈中期業績，計及澳門業務的友邦香港，上半年新業務價值增長3%。集團指隨著每日感染宗數減少，本地客群銷售動力自5月起反彈回升。儘管本港跨境旅遊仍然受限，集團透過澳門分公司向內地旅客銷售，帶來強勁的新業務價值增長。

友邦香港新業務價值上半年升3.2%至3.23億美元，集團指是由代理及夥伴分銷渠道增長帶動。本港市場分紅產品盈利能力提升，推動新業務價值利潤率按年升11.8個百分點至69.3%。友邦香港上半年的年化新保費4.43億美元，按年倒退12.3%，集團稱本港市場新業務價值利潤率提高，抵銷了年化新保費的按年跌幅。

友邦一眾市場中，只有本港及馬來西亞市場上半年新業務價值錄增長，其餘市場新業務價值均現跌幅。另外，中國、香港及泰國市場，繼續是友邦期內新業務價值貢獻最大地區。

友邦中國新業務價值7月回復增長

友邦中國上半年新業務價值與年化新保費雙雙倒退，新業務價值5.63億美元，與去年上半年的創紀錄業績比較，按年減少23.7%；新業務價值利潤率亦大減14.7個百分點，至67.4%；年化新保費按年少7.1%，至8.35億美元。

集團指，隨著內地疫情遏制措施放寬，集團中國市場新業務價值動力大幅改善，並於7月回復增長。中國市場的產品組合亦較去年上半年更為平衡，因去年上半年傳統保障型產品的銷售，因應監管變化而錄得極高水平。至於友邦中國新業務價值利潤率，則與去年下半年觀察的趨勢一致，反映集團更廣泛的長期儲蓄產品系列，帶動非常強勁的新業務增長。

友邦泰國上半年新業務價值2.6億美元，按年少16.7%；新業務價值利潤率跌9.7個百分點至83.8%；年化新保費跌2200萬美元，至3.11億美元。集團稱隨著泰國的Omicron首輪疫情減退，當地新業務動力有改善，新業務價值6月重拾增長。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13%　中期股息增6%至40.28港仙

記者：余倩敏

港股 友邦保險（01299） 新業務價值 馬來西亞 澳門 泰國 中國 香港

上一篇文章

【電動車】小鵬汽車：明年將推2款新車　其中一款將直接與Tesla Model Y競爭

下一篇文章

【拒絕收購】德政府擬否決中遠海運入股漢堡港碼頭　避免增加對中國的倚賴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台改發3號強風信號　考慮改發1號戒備信號或取消所有警告信號　港股下午開市（不斷更新）
【打風消息】天文台改發3號強風信號　考慮改發1號戒備信號或取消所有警告信號　港股下午開市（不斷更新）
【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施　 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求
【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施　 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 美滙爭持 道指升59點 納指升0.4%（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 美滙爭持 道指升59點 納指升0.4%（不斷更新）
【港股下午1時恢市】港股今早休市、下午1時恢市　天文台：9時20分改發三號強風信號（不斷更新）
【港股下午1時恢市】港股今早休市、下午1時恢市　天文台：9時20分改發三號強風信號（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款