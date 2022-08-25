【業績｜保險股】友邦香港上半年新業務價值升3%　本地客群銷售動力5月起回升

▲ 友邦香港上半年新業務價值增長3％，本地客群銷售動力自5月起回升。

友邦 （01299） 周四清晨公佈中期業績，計及澳門業務的友邦香港，上半年新業務價值增長3%。集團指隨著每日感染宗數減少，本地客群銷售動力自5月起反彈回升。儘管本港跨境旅遊仍然受限，集團透過澳門分公司向內地旅客銷售，帶來強勁的新業務價值增長。

友邦香港新業務價值上半年升3.2%至3.23億美元，集團指是由代理及夥伴分銷渠道增長帶動。本港市場分紅產品盈利能力提升，推動新業務價值利潤率按年升11.8個百分點至69.3%。友邦香港上半年的年化新保費4.43億美元，按年倒退12.3%，集團稱本港市場新業務價值利潤率提高，抵銷了年化新保費的按年跌幅。

友邦一眾市場中，只有本港及馬來西亞市場上半年新業務價值錄增長，其餘市場新業務價值均現跌幅。另外，中國、香港及泰國市場，繼續是友邦期內新業務價值貢獻最大地區。

友邦中國新業務價值7月回復增長

友邦中國上半年新業務價值與年化新保費雙雙倒退，新業務價值5.63億美元，與去年上半年的創紀錄業績比較，按年減少23.7%；新業務價值利潤率亦大減14.7個百分點，至67.4%；年化新保費按年少7.1%，至8.35億美元。

集團指，隨著內地疫情遏制措施放寬，集團中國市場新業務價值動力大幅改善，並於7月回復增長。中國市場的產品組合亦較去年上半年更為平衡，因去年上半年傳統保障型產品的銷售，因應監管變化而錄得極高水平。至於友邦中國新業務價值利潤率，則與去年下半年觀察的趨勢一致，反映集團更廣泛的長期儲蓄產品系列，帶動非常強勁的新業務增長。

友邦泰國上半年新業務價值2.6億美元，按年少16.7%；新業務價值利潤率跌9.7個百分點至83.8%；年化新保費跌2200萬美元，至3.11億美元。集團稱隨著泰國的Omicron首輪疫情減退，當地新業務動力有改善，新業務價值6月重拾增長。

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記者：余倩敏