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【券商點睇】腫瘤產品增長面臨壓力 石藥被調低目標價

股樓投資 12:26 2022/08/25

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招商證券發表對石藥集團（01093）業績的報告，公司第二季經調整淨利潤按年增長13%，符合該行預期；但期內的腫瘤產品銷售疲軟，按年下降9%，而按季則下滑12%，正面臨增長壓力，調低其目標價至14.4元。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

其中，公司成品藥銷售額增長4%至59.91億元（人民幣，下同），這得益於抗感染產品增長迅速和神經系統疾病產品的穩健增長，但同時受腫瘤產品銷售額下滑的影響。該行留意到6月河南牽頭的13省區域聯盟集採中，克艾力降價約80%，該結果或將使公司腫瘤線產品增速承壓。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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另一方面，公司SYS6006，即候選新冠mRNA疫苗，目前正在進行6項臨床試驗。臨床顯示，該候選疫苗已經達到安全性和免疫原性的預期。臨床表明SYS6006作為序貫加強針，相較傳統疫苗，對OmicronBA.2變異株有更好的加強免疫，且顯示良好的安全性數據。招商證券認為，這些臨床進展將進一步驗證公司mRNA平台的實力。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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撰文：林衛

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港股 目標價 石藥集團（01093）

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