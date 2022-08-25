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【券商點睇】憑藉自建物流競爭優勢明顯 京東業績發揮韌性

股樓投資 12:18 2022/08/25

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國泰君安指出，疫情衝擊下，京東（09618）旗下的零售板塊業務，表現出不俗韌性。第二季收入2,676億元（人民幣，下同），按年增長5.4%；實現淨利潤44億元，比去年同期的8億元，增長約450%。其中，京東零售收入2,416億元，按年增長3.9%。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

在「618」活動期間，京東的全渠道超市攜手「小時購」覆蓋了超過27萬個品牌，助力超過3萬家合作門店成交額實現按年增長超過500%。此外，作為國內電商領域第一個付費會員體系，京東PLUS會員規模在7月再創新高，在籍會員數量突破3,000。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行又稱，京東物流已經展現出了顯著的競爭優勢，自建的全國性物流基礎設施規模已基本覆蓋全國所有縣城及地區。截至第二季末，京東物流合計運營約1,400個倉庫，倉儲總面積 超過2,600萬平方米。考慮到，京東物流帶來的供應鏈優勢，將會與零售業務相互賦能，看好共同推動業業績的穩步增長，推薦買入。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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撰文：林衛

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買入 港股 京東集團—SW（09618）

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