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芬蘭女總理落淚辯護 稱政治人物亦需要享樂

環球社會熱點 11:28 2022/08/25

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早前社交網站流傳芬蘭總理馬林與好友在私人場所舉行派對影片，其行為惹大極大迴響，備受反對派人士批評。馬林近日回應事件，揮淚辯稱指政治人物亦需享樂。馬林表示，自己從未遺漏任何工作，相信民眾亦會關注政治人物的工作，而非業餘時間的行為。

芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉 【下一頁】

現年36歲的馬林（Sanna Marin）周三（24日）出席政黨會議，期間發表講話提及近期事件。她表示過去一周過得非常困難，但亦渴望從中找到快樂、光明及樂趣。馬林情緒一度激動，幾乎落淚。她指自己亦是人類，政客亦需享樂。

馬林表示，自己從未遺漏任何一日的工作，寧願相信民眾關注當局工作，而非官員閒暇時間的行為。馬林指，自己不會半途而廢，亦正從工作中學習。她透露，現時不但在思考烏克蘭的事務，亦正考慮國內事項，正努力履行職責。

芬蘭美女總理派對熱舞惹爭議 藥檢結果證無吸毒 【下一頁】

馬林參加私人派對唱歌跳舞影片曝光，被極右及反政府人士批評損害領袖形象，及懷疑曾服用毒品。馬林其後接受藥檢，證實並未吸毒。其後社交媒體再流傳兩名女性，在總理官邸半裸接吻相片，該兩名女子分別為當地知名KOL及詩人，馬林周二（23日）向大眾道歉。

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責任編輯：李俊儀

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