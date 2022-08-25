【電動車】小鵬汽車：明年將推2款新車　其中一款將直接與Tesla Model Y競爭

▲ 【電動車】小鵬明年將推2款新車 其中一款將直接與Tesla Model Y競爭

小鵬汽車 （09868） 明年將推2款新車，分別名為B-class和C-class，小鵬汽車總裁顧宏地表示，B級車將於明年上半年上市，將直接與Tesla（美：TSLA）的Model Y競爭。

顧宏地指，B-class實際上將瞄準比P7轎車更大的細分市場，而在車型在尺寸和價格方面將與即將推出的G9不同，因此，車型之間的定位不同，相互蠶食的可能性很小。

至於C-class將於明年下半年發布，並針對公司目前沒有涵蓋的全新細分市場，惟顧宏地未透露是哪類車型。

目前，小鵬有四款車型在售，分別是旗艦 P7 轎車、更便宜的 P5 轎車、G3 運動型多功能車和將於10月開始交付、更大型的G9 SUV。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

相關文章:

【解讀│小鵬】小鵬9868績後股價創上市新低 券商指銷量指引保守、管理層憂疫情防控減出行

【電動車】小鵬新車G9開訂24小時錄超2萬訂單 另同獲工信部納入免徵車輛購置稅目錄

【電動車】交通運輸部：目前已有近五成高速公路服務區可提供基本充電服務 今年底前爭取覆蓋絕大部分高速公路服務區

編輯:姚卓然