拜登減免美國學生貸款多達2萬美元 數百萬人受惠

美國總統拜登周三（24日）宣布兌現競選承諾，提供多達2萬美元聯邦學生貸款，料有數百萬人受惠。拜登形容教育是爭取更美好生活的入場券，但學生為了學位背負過於沉重債務，因此要兌現承諾提供貸款減免。

美國共和黨舉行兩州初選 特朗普讚盟友「大獲全勝」 【下一頁】

根據拜登（Joe Biden）宣布的計劃，年收入低於12.5萬美元（約97.5萬港元）的借款人如獲得Pell Grants聯邦助學金，就合乎資格免除2萬美元（約15.6萬港元）的學生貸款。同等年收入水平但未獲助學金的借款人，也合乎資格免除1萬美元（約7.8萬港元）的學生貸款。

拜登形容，因疫情導致收入低於12.5萬美元的工薪階層及中產最需要幫助，強調約9成合資格人士的年收入甚至低於7.5萬美元（約58.5萬港元）。

他表示教育是通往更美好生活的入場券，但這場入場券對大量美國人而言都變得太貴，導致一代人目前背負沉重債務來換取學位，即使畢業也無法如上一代因大學畢業而踏足中產生活。

教育部未來幾周會公布借款人申請貸款減免的詳情，數百萬借款人將能夠根據現有收入數據自動獲得減免。

佩洛西丈夫酒駕被判監5日及緩刑3年 車禍現場相片曝光 【下一頁】

拜登今次兌現其中一項競選承諾，就是大幅改革美國學生貸款制度，並為數百萬借款人提供救濟措施。不過白宮周三指由於存在太多未知數，未有提供這項措施未來耗費的開支。

不過賓夕法尼亞大學沃頓商學院的預測模型指，僅計所有收入水平合資格人士獲得1萬美元的貸款減免，政府就損失近3,000億美元（約2.34萬億港元）。

而且貸款減免也無助解決大學學位負擔能力這個問題根源。美國目前有1.6萬億美元（約12.48萬億港元）的未償還學生貸款債務。即使所有收入水平合資格人士獲得1萬美元的貸款減免，未償還債務金額也將在4年内恢復至上述水平。

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲