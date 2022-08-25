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【物流股】中通快遞發售8.7億美元2027年到期可換股優先票據

股市 10:58 2022/08/25

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【物流股】中通快遞發售8.7億美元2027年到期可換股優先票據

中通快遞 （02057） （美：ZTO）公布，發售8.7億美元2027年9月1日到期的可換股優先票據，另向初始買方授出期權，可於票據發售事項日期起計13天內行使結算，以增購最多1.3億美元的票據。

公司指，票據的初始轉換率為每1000美元票據本金額，可轉換為公司31.6296股美國存託股(每股美國存託股現時代表公司1股A類普通股)。相當於初始轉換價每股美國存託股約31.62美元，及較公司昨日美股收市價24.32美元溢價約30%。

公司已與初始買家的聯屬人士及另一家金融機構達成限價看漲交易。限價看漲交易的限價初步為每股美國存託股36.48美元，及可根據限價看漲交易的條款予以調整。

中通快遞表示，計劃將票據發售事項的部分所得款項淨額，用於支付上述限價看漲交易的費用，餘下部分擬用於提升物流業務的規模及能力；投資於物流生態系統；以及營運資金及其他一般公司用途。

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編輯:姚卓然

港股 中通快遞—SW（02057） 美股 金融機構

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