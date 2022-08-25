【烏克蘭戰爭】俄無視澤連斯基獨立日警告 照炸烏東火車站釀多死

烏克蘭迎來國慶獨立日之際，俄羅斯無視警告照樣發動攻擊。烏克蘭表示，東部頓涅茨克一個小鎮火車站遭受俄軍火箭炮襲擊，造成最少22人死亡。英國看守首相約翰遜同日突然到訪首都基輔，宣布增加5,400萬英鎊軍事援助。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基警告俄國 獨立日遇襲將強烈還擊 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（24日）表示，頓涅茨克（Donetsk）以西約145公里的小鎮恰普利涅（Chaplyne）被俄軍襲擊，釀成最少22人死亡及50人受傷。

澤連斯基指當地一個火車站遭俄軍火箭炮轟炸，目前救援人員仍在搜救，估計死亡人數可能上升。總統府官員季莫申科（Kirill Timoshenko）聲稱，死者包括一名11歲兒童，當地兩度被俄軍炮擊。

同日除了是烏克蘭脫離前蘇聯獨立31周年，亦是俄烏戰爭開戰半年之日。據悉，烏克蘭領土全面響起空襲警報。總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，俄軍在烏克蘭獨立日未有襲擊首都基輔，但持續向多個戰爭前線城鎮開火。

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【烏克蘭戰爭】烏糧食出口暴跌近半 料收成亦大減 【下一頁】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在社交網站Twitter發文，批評俄軍襲擊佈滿平民火車站的行動等同暴行，美國將持續聯同全球盟友支持烏克蘭，並尋求俄羅斯官員為暴行負責。

約翰遜（Boris Johnson）同日突然到訪基輔，為俄烏戰爭以來第3度訪烏克蘭。他呼籲國際社會持續支持烏克蘭，並宣布提供5,400萬英鎊（約5.01億港元）軍事援助，稱烏克蘭會獲得最終勝利。

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責任編輯：吳漢培