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【遙距醫療】 亞馬遜進軍衛生保健行業受挫　宣布關閉遙距醫療服務Amazon Care  

科技 13:31 2022/08/25

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Amazon Care提供虛擬緊急護理服務、免費遠程醫療服務、收費護士上門檢查及疫苗接種服務。（Amazon）

亞馬遜（Amazon）2019年推出遙距醫療服務Amazon Care，並以西雅圖總部及其周邊地區員工為試點計畫，進軍衛生保健行業。但亞馬遜剛宣布將會關閉Amazon Care，主因是該服務無法為企業客戶提供正確的長期解決方案。

【私隱監控】研究：iOS版TikTok應用程式　可監控所有屏幕點擊行為

Amazon Care於2019 年推出，當時它只是一個試點項目，面向西雅圖總部及附近的亞馬遜員工。該服務提供虛擬緊急護理服務、免費遠程醫療服務、收費護士上門檢查及疫苗接種服務。後來，亞馬遜開始向全美亞馬遜員工及其它公司的員工提供Amazon Care服務。

【短片大戰】亞馬遜開發「TikTok風格」新功能　擬進軍短片市場？

雖然宣布終止Amazon Care，但亞馬遜卻從中了解到企業及個人客戶對遙距醫療的需要。其行政總裁Andy Jassy表示，仍會為進軍醫療保健行業的承諾繼續努力。上個月，亞馬遜已斥資花費39 億美元（約306億港元）收購醫療保健供應商One Medical，此外，亞馬遜還計畫開發家庭醫療診斷技術。

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責任編輯：陳卓賢

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