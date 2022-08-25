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【加密貨幣】幣安高層成黑客目標　冒充身份進行詐騙

科技 12:29 2022/08/25

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最近加密貨幣交易所幣安（Binance）一名高層向外媒表示，黑客透過Deepfake（深偽技術）製作與其外貌相同的AI全像投影，冒充成幣安高層，再透過Zoom的視像通話進行詐騙。

加密貨幣詐騙事件時有發生，而最近加密貨幣交易所幣安（Binance）一名高層向外媒表示，黑客透過Deepfake（深偽技術）製作與其外貌相同的AI全像投影，冒充成幣安高層，再透過Zoom的視像通話進行詐騙。

【加密貨幣】比特幣ATM現漏洞 黑客可直接轉走加密貨幣

提醒用戶留意郵件內容

據《The Register》報道，幣安首席通訊長（CCO）Patrick Hillmann表示，在過去一個月內，他收到團隊的信息，感謝他透過虛擬方式與他們會面，討論幣安為公司數碼資產上市的事宜。他表示，自己並沒有負責公司的上市事情，因而意識到身份可能遭到冒充，又指黑客利用他過往的採訪及電視片段，再以Deepfake製成他的外貌，詐騙加密貨幣業界的人士。

【網絡安全】8成勒索攻擊因軟件配置失誤 入侵1小時即盜個人資料

Hillmann表示，幣安平台有自己的安全工具，如Binance Verify，以確認員工及高層的資訊是否是真實。他又指，一些可疑的郵件內容很可能是詐騙技倆，因為合法的加密貨幣企業不會要求客戶發送他們的個人資料或密碼，甚至要求他們將代幣轉移至安全錢包。

【黑客入侵】55%金融機構曾遭勒索軟件攻擊 贖金支付率按年增1倍

責任編輯：廖淑瑩

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