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【美股焦點】Salesforce第三季盈利指引令人失望、下調全年業績預測　盤後跌7%

股市 10:20 2022/08/25

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【美股焦點】Salesforce第三季盈利指引令人失望、下調全年業績預測　盤後跌7%

Salesforce（美：CRM）截至7月底止第二季純利及收入均略高於市場預期，公司同時公布100億美元股份回購計劃，但第三季盈利指引令人失望。Salesforce盤後跌6.8%，報167.78美元。Salesforce聯合創辦人兼聯席行政總裁Marc Benioff強調，即使有百億美元股份回購計劃，無阻集團進行更多併購。

Salesforce據報關閉香港辨事處及裁員數十人【下一頁】

Salesforce第二季純利跌87.3%至6800萬美元，每股經調整盈利為1.19美元，優於市場預期的1.02元；收入按年升22%至77.2億美元，略高於市場預期的76.9億美元。

公司第三季每股經調整盈利預測介乎1.2至1.21美元，收入介乎78.2億至78.3億美元，低於分析員預測的1.29美元與80.7億美元。

向下修訂2023年度業績預測

Salesforce同時向下修訂2023年度業績預測，每股盈利最新介乎4.71至4.73美元，收入介乎309億至310億美元，當中包括8億美元滙兌損失；每股盈利原先為介乎4.74至4.76美元，收入介乎317億至318美億元；市場預測為4.75美元與317.3億美元。

7月以來看到銷售周期延長

Marc Benioff指出，自7月以來看到銷售周期延長，而且交易由更高級員工處理，而且幾乎所有其接洽的人，都對業務持更謹慎態度，相信短期有關趨勢會持續，這亦反映在公司的指引上。

財務總監Amy Weaver表示，需求放緩主要來自中小企，特別是北美及歐洲地區，而且集中於零售、消費品、傳訊及媒體行業。

相關文章：【AAPL】蘋果9月7日舉行秋季發布會「Far Out」　料推iPhone 14系列

相關文章：【美企業績】Salesforce首季業績佳　調高每股盈利預測、盤後彈9%

編輯：陳韻妍

美股 CRM 純利 Salesforce（美：CRM） 每股盈利 回購 香港 美元

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