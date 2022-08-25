【三星SSD】三星推990 Pro系列SSD　性能較上一代提升55%

▲ 由於控制器採用了鎳塗層的新設計，還有一個熱擴散器標籤，因此可帶來更可靠的散熱管理。（三星）

固態硬盤（SSD）的性能和速度，會影響PC主機遊戲、4K和8K內容等運行質素。三星（Samsung）公布最新的NVMe固態硬盤（SSD）990 Pro系列，據悉其性能較上一代提升55%，而且幾乎達到PCIe 4.0接口理論上的最高速度。

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相比上一代的980 Pro提供高達7,000 MB/s和5,100 MB/s的讀取和寫入速度，990 Pro則擁有高達7,450MB/s和6,900MB/s的連續讀取和寫入速度。三星表示，990 Pro的隨機讀寫速度高達1,400K和1,550K每秒的輸入/輸出操作，意味較980 Pro的性能提高了55%。

此外，990 Pro也較以往的系列產品更加省電，最高可達50%。由於控制器採用了鎳塗層的新設計，還有一個熱擴散器標籤，因此可帶來更可靠的散熱管理。990 Pro還採用了三星的動態熱防護技術，幫助將硬盤的溫度保持在最佳範圍內。

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三星將於10月開始銷售990 Pro系列，1TB型號定價為179美元（約1,400港元），2TB版本為309美元（約2,400港元），並計劃明年再推出一個4TB的版本。

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責任編輯：陳卓賢