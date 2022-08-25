【電子郵件】微軟證實免費版Outlook廣告將會增加　避開廣告只能「課金解決」

▲ 外媒報道，微軟已證實免費版Outlook的廣告數量將會增加，而免費版Outlook用戶可啟用一個功能更改廣告顯示頁面。

自微軟（Microsoft）推出iOS及Android版本的Outlook後，公司在過去幾個月開始在應用程式中投放更多廣告，並在用戶的一般收信匣中顯示，與一般郵件沒有太大分別。外媒報道，微軟已證實免費版Outlook的廣告數量將會增加，而免費版Outlook用戶可啟用一個功能更改廣告顯示頁面。

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一般收信匣都收到 改以標題「AD」提示

據《The Verge》報道，以往Outlook的廣告會在「其他」頁面中顯示，但近幾個月微軟改變了顯示廣告的方式，改為在一般收信匣中顯示廣告，而其與一般郵件的位置相同，並在標題旁邊標示「AD」字樣以提示用戶。

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報道又指，微軟已證實免費版Outlook用戶的廣告將會增加，但用戶可以啟用「聚焦收信匣」（Focused Inbox）的功能，讓廣告只會在「其他」頁面中顯示。若用戶要完全避開廣告，則需要訂閱Microsoft 365服務。

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責任編輯：廖淑瑩

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