百融雲創2022年上半年調整後淨利同比上升28% 智能運營業務增長3倍

百融雲創（06608）2022年中報出爐，公司業績保持高品質成長，實現連續盈利。今年上半年，百融雲創總營收達9.45億元（人民幣，下同），同比增長19%；銷售毛利率72%，維持高位水準；經調整淨利潤達1.26億元，同比增長28%。截至報告期末，公司累計客戶數超6000家；核心客戶達到200家，增加23家；核心客戶貢獻穩定增長，ARPU上升9%達到386萬元，核心客戶留存率提升6個百分點，高達94%。公司運營資金充足，持有現金及類似金融資產合計逾36.61億元。

百融雲創的主業是為銀行等金融機構提供覆蓋業務全流程的SaaS+AI解決方案，三大業務細分來看，公司第一大業務智能分析與運營持續強勁增長，今年上半年實現收入4.44億元，同比增幅達46%；精准行銷收入2.20億元，二季度收入環比增長36%，因去年上半年銀行等機構一度集中釋放行銷預算推高了該業務收入基數，所以今年同比表現平穩；保險行銷的表現可圈可點，實現收入2.81億元，同比為16%，在保險業上半年持續承壓背景下，公司為保險客戶貢獻的保費規模同比增長35%至10億元。

受疫情及宏觀週期壓力影響，SaaS業整體盈利態勢自去年以來明顯下滑，百融雲創盈利能力逆勢上升。據2021年中報和年報，港股SaaS概念板塊銷售淨利率（整體法計算）分別為-71%和-46%，今年前6個月該數據難釋重負，據目前已出爐的2022年中報看，各公司的銷售淨利潤率在9%至-73%之間，百融雲創的淨利潤率達到10%。

業務亮點：智能運營延續高光表現 同比增長3倍

智能分析與運營在今年上半年仍是推動公司業績增長的引擎。百融雲創抓住了2014年我國銀行業數位化轉型、2018年企業級SaaS發展、2021年金融業數智化運營這幾個關鍵風口，智能分析與運營業務先在國有銀行、全國股份銀行傳統零售業務線數位化應用市場打開局面，再向中小銀行展業，創新產品矩陣、優化商業模式。該業務2021年以來完成對銀行大零售體系的全覆蓋，涉及信用卡、消費貸、經營貸，以及小微業務、財富管理等領域合作。截至今年6月末，公司銀行客群包括六家國有銀行、十二家股份制銀行業務，區域性銀行客戶950家，較上季度增加20家。

在百融雲創的智能分析與運營業務中，智能運營延續一季度高光表現，成長性最為突出，報告期內實現收入達0.97億元，同比增長3倍。智能運營是金融業數位化重要細分賽道之一，根據專業第三方機構測算，國內該市場目前的CAGR超40%，預計2026年的規模將超過600億元。智能運營在百融雲創的佈局中凸顯「前鋒」位置，公司上半年的業務亮點主要源於銀行跨場景智能運營、存量行銷、財富管理領域取得實質進展。

2022年伊始，百融雲創智能運營支持銀行業零售業務跨場景、特別是高頻場景運營的技術完成產品化並落地，提升銀行用戶對其公眾號、APP等線上端口的「忠誠度」，增強用戶粘性。該類業務自年初以來發展迅速，公司與某國有銀行陝西分行以及兩家區域銀行達成合作，在春節期間為行方策劃基於微信支付場景的運營專案，效果立竿見影。隨之而來的與某全國股份銀行的合作，成為百融雲創上半年的「代表作」，公司為行方提供全套支付交易運營方案支持，推動該行用戶首綁APP，目前每月新綁卡用戶已達到10萬，在上半年國內手機銀行綜合運營指數一度創下去年9月以來新低的背景下，有效提升客戶APP活躍度。

與銀行系消金機構的存量行銷業務規模擴大，是百融雲創智能運營的另一大亮點。特別是百融雲創維持與某國有銀行長期合作的同時，通過競標贏得其旗下消金機構存量行銷專案，為公司在消金領域展業形成新的示範。公司去年下半年為某國有銀行提供智能語音運營類服務，行方存量行銷轉化率實現提升2至3倍；今年上半年，公司為該行旗下消金機構提供智能運營解決方案，目標群體為千萬級外部管道存量用戶。方案上線的兩周內，即完成對10萬用戶運營，用戶再登陸率與申請提現率雙雙上升了25%；最終的用戶支用率比此前的轉化模式提升近1倍，該機構業務量顯著上升，向著超100億元的新增貸款目標邁進。

我國大財富管理時代揭幕，銀行業財富管理從賣方銷售向買方服務模式轉型，也極為有力地推動了該領域數位化提速。作為智能運營業務方陣中的「生力軍」，財富管理解決方案在百融雲創的數智化解決方案生態戰略中佔據重要一席。去年下半年，某國有銀行雲南分行與百融雲創合作的AUM提升專案開始「孵化」，今年二季度，公司為該行搭建的行銷效果可視化平臺落成，行內財富管理數位化條線實現閉環工作，已有5家支行完成行銷試點工作。本輪合作中，公司為行方合計開發6個機器學習模型，實現匹配50萬用戶，有效增加了獲客資源，轉化環節中的效果提升度達70%。

百融雲創商業模式優勢凸顯 支撐智能運營高速發展

百融雲創近5年的收入複合增速保持在46%，跑贏港股SaaS板塊總體水準。目前，SaaS行業總體處於轉型階段，國內外大型通用類SaaS公司均在積極開拓第二增長曲線；垂直SaaS中，國內金融業應用層SaaS還處於成長期，在產品標準化方面還有很高的提升空間。

作為國內金融業應用層SaaS的領軍企業，百融雲創也在不斷優化商業模式，即依託產品客制化經驗沉澱，在標準化和規模化之路上快馬加鞭，保持AI工具類產品先進性的同時，完善產品組合策略，為運營業務創造空間，重點提升服務附加值，橫向上以銀行業務為中心，向消金等機構業務「裂變」，縱向上從頭部市場向中部、腰部市場滲透，驅動長期成長。百融雲創智能運營業務實現快速發展，充分體現了公司商業模式核心競爭力所在。

相對而言，國內金融SaaS本身比較「晚熟」，今年初，央行印發2022至2025年金融業科技發展《規劃》，提出要將數位化注入金融服務全流程，部署了加快深化核心技術應用等8項重點任務。在我國金融業由數位化向數智化升級的大背景下，百融雲創未來發展值得期待。

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