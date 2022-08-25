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【業績│燃氣設備股】中集安瑞科半年多賺15%不派息　氫能業務收入增長175%

股市 09:42 2022/08/25

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【業績│燃氣設備股】中集安瑞科半年多賺15%不派息　氫能業務收入增長175%

中集安瑞科 （03899） 上半年純利按年增長14.6%至4.39億元（人民幣，下同），撇除股票激勵計劃費用攤銷及可換股債券相關財務費用，核心溢利增長34.5%至5.32億元；不派息。

集團上半年收益增長12.7%至89.5億元，當中清潔能源收益減少4.8%至46.83億元，其中氫能業務收入增長175.1%至1.69億元。化工環境收益升67.4%至25.5億元，液態食品升14.5%。中集安瑞科指，LNG加工處理及配送服務業因LNG價格較高令收益大增，但部分被LNG運輸及應用設備費用下降所抵銷。

新簽訂單增加16.8%

毛利增加20.5%至14.23億元，毛利率升1個百分點至15.9%。

中集安瑞科上半年新簽訂單增加16.8%至1074.6萬元，當中氫能業務新簽訂單2.3億元。截至6月底止在手訂單增加41.7%至1734.6萬元，當中清潔能源增加38.3%至964.4萬元，液態食品訂單增85.2%至511.1萬元，化工環境增3.2%至259.1萬元。

相關文章：【燃氣股】新奧能源料2030年內地天然氣銷售佔比將增至約15%　俄烏戰爭令LNG進貨量減少

相關文章：【業績｜天然氣設備】中集安瑞科去年溢利升52%、氫能源收入升37%　總經理：歐洲加速建LNG接收站（第二版）

美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】

編輯：陳韻妍

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港股 業績公布 氫能 純利 派息 中集安瑞科（03899）

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