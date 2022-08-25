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【iPhone 14】蘋果9月8日凌晨1時舉行秋季發佈會　iPhone 14系列手機將登場

科技 09:31 2022/08/25

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iPhone 14  機型仍將使用A15 芯片，但可能會有新的顏色、更新的超廣角鏡頭、更快的5G 和WiFi 6E 連接。（Apple）

蘋果（Apple）發出邀請函，宣布將於香港時間9月8日凌晨1時舉行秋季發布會「Far Out」，全球用戶可透過蘋果官網線上收看。外界預計，發布會的重點是 iPhone 14 系列手機，當中包括6.1 吋的iPhone 14、6.7吋的iPhone 14 Max、6.1 吋的iPhone 14 Pro 和6.7 吋的iPhone 14 Pro Max，但今年將不會有5.4吋的mini 型號。

【M3芯片】傳蘋果啟動M3芯片核心設計　採用台積電N3E工藝

據悉，iPhone 14 的 Pro 型號將採用全新的「感嘆號」屏幕開孔設計，搭載A16 芯片，以及配備新的4,800 萬像素攝像頭。iPhone 14  機型仍將使用A15 芯片，但可能會有新的顏色、更新的超廣角鏡頭、更快的5G 和WiFi 6E 連接。

【蘋果保養】蘋果延長兩款iPhone保養期　全球通用

為配合‌iPhone‌ 14，蘋果亦正開發Apple Watch Series 8 ，預計將具有更新的低功耗模式和更長的電池續航，支援溫度感應，搭載S8 芯片。此外，蘋果還會推出高端設計的Apple Watch Pro，料會擁有更大尺寸及更堅固耐用的構造。

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責任編輯：陳卓賢

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