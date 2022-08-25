▲ 【打風消息】港股早上停市 下午幾點開市？

8號風球現正懸掛，今早港股延遲開市。港交所 （00388） 宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

港股在極端天氣下的安排：

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料下午1點恢市

天文台表示，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，但與其相關的驟雨仍會間中影響本港，天文台會視乎本港風力的減弱程度，在上午9至11時之間改發三號強風信號。而按最新8時45分，天文台指，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

港交所指，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。這即意味如天文台11時前改發三號強風信號，港股將於下午1時恢市。

另外，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

港交所將於適當時候再發出公布。

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