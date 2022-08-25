  • 26°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 09:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？

股市 08:42 2022/08/25

分享：

分享：

【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？

8號風球現正懸掛，今早港股延遲開市。港交所 （00388） 宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

港股在極端天氣下的安排：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

料下午1點恢市

天文台表示，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，但與其相關的驟雨仍會間中影響本港，天文台會視乎本港風力的減弱程度，在上午9至11時之間改發三號強風信號。而按最新8時45分，天文台指，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

港交所指，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。這即意味如天文台11時前改發三號強風信號，港股將於下午1時恢市。

另外，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

港交所將於適當時候再發出公布。

相關文章:

【打風消息】港股料下午恢復開市　天文台：9至11時之間改發3號強風信號（不斷更新）

 

香港交易及結算所有限公司 港股 深港通 天文台

上一篇文章

【打風消息】天文台即將改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13%　中期股息增6%至40.28港仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文即將改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）
【打風消息】天文即將改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）
【美股焦點】高盛：對冲基金加大押注大型科技股　10大持倉集中度達2年高
【美股焦點】高盛：對冲基金加大押注大型科技股　10大持倉集中度達2年高
【新股IPO】洪九果品6689今日起招股　一手入場費約5252元
【新股IPO】洪九果品6689今日起招股　一手入場費約5252元
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
【美股收市】10年債息升破3.1厘 美滙爭持 道指升59點 納指升0.4%（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 美滙爭持 道指升59點 納指升0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款