  • 25°C
香港時間 : 2022825日 (週四) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】英偉達第三季收入指引遜預期　盤後跌近半成

股市 09:03 2022/08/25

分享：

分享：

【美企業績】英偉達第三季收入指引遜預期　盤後跌近半成

英偉達（NVDIA，美：NVDA）公布，第二季每股經調整盈利為0.51元美元，按年下降51%，收入為67億元，按年增長3%，但大致符合兩周前公司公布的初步收入預期。

英偉達盤後跌4.6%，報164.375美元。

分項來看，二季度遊戲收入20.4億美元，按年下滑33%，按季降幅更達44%；英偉達表示，下跌原因是其遊戲產品的銷量下降，特別是個人電腦的顯卡。數據中心收入38.1億美元，按年增長61%，按季增速為1%。

而專業可視化業務報告期內收入為4.96億美元，按年下降4%，按季降幅達20%；汽車業務貢獻了2.2億美元的收入，按年增幅為45%，按季大增59%。

Nvidia 首席財務官 Colette Kress 在與分析師的電話會議上表示，全球宏觀經濟逆風導致消費者對公司遊戲產品的需求突然放緩。英偉達表示將與零售商一起調整價格，以應對具有挑戰性的市場環境，該行業表示預計將持續到本季度。

英偉達預計第三財季銷售額為59億美元，遜市場預期的69.5億美元。

相關文章：

【美股焦點】「健身界Netflix」Peloton 早段爆炒1成半　宣布進駐美國亞馬遜銷售健身器材

【美股焦點】高盛：對冲基金加大押注大型科技股　10大持倉集中度達2年高

【美企業績】英偉達收入創新高、惟指引遜市場預期　股價盤後曾挫一成

編輯：姚卓然

輝達（Nvidia，美：NVDA） 美股 NVIDIA

上一篇文章

【打風消息】天文台改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）

下一篇文章

【港股下午1時恢市】港股今早休市、下午1時恢市　天文台：9時20分改發三號強風信號（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】高盛：對冲基金加大押注大型科技股　10大持倉集中度達2年高
【美股焦點】高盛：對冲基金加大押注大型科技股　10大持倉集中度達2年高
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】內地提19項措施撑經濟　京東美股及阿里美股高港5%（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 美滙爭持 道指升59點 納指升0.4%（不斷更新）
【美股收市】10年債息升破3.1厘 美滙爭持 道指升59點 納指升0.4%（不斷更新）
【打風消息】天文台改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）
【打風消息】天文台改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）
【新股IPO】洪九果品6689今日起招股　一手入場費約5252元
【新股IPO】洪九果品6689今日起招股　一手入場費約5252元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款