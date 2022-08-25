▲ 【美企業績】英偉達第三季收入指引遜預期 盤後跌近半成

英偉達（NVDIA，美：NVDA）公布，第二季每股經調整盈利為0.51元美元，按年下降51%，收入為67億元，按年增長3%，但大致符合兩周前公司公布的初步收入預期。

英偉達盤後跌4.6%，報164.375美元。

分項來看，二季度遊戲收入20.4億美元，按年下滑33%，按季降幅更達44%；英偉達表示，下跌原因是其遊戲產品的銷量下降，特別是個人電腦的顯卡。數據中心收入38.1億美元，按年增長61%，按季增速為1%。

而專業可視化業務報告期內收入為4.96億美元，按年下降4%，按季降幅達20%；汽車業務貢獻了2.2億美元的收入，按年增幅為45%，按季大增59%。

Nvidia 首席財務官 Colette Kress 在與分析師的電話會議上表示，全球宏觀經濟逆風導致消費者對公司遊戲產品的需求突然放緩。 英偉達表示將與零售商一起調整價格，以應對具有挑戰性的市場環境，該行業表示預計將持續到本季度。

英偉達預計第三財季銷售額為59億美元，遜市場預期的69.5億美元。

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編輯：姚卓然