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【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13%　中期股息增6%至40.28港仙、股價升近半成

股市 17:07 2022/08/25

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【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13%　中期股息增至40.28港仙

友邦保險 （01299） 公布上半年業績，按年固定匯率，新業務價值減少13%至15.36億美元，年化新保費跌7%至27.78億美元，中期股息增加6%至每股40.28港仙。

友邦績後股價走高，收市升4.8％，收報77.7元。

集團指，上半年由盈轉虧蝕5.7億美元，淨保費及收費收入按年升0.8%至173.93億美元，新業務價值利潤率跌4.1個百分點至55.2%，稅後營運溢利上升4%至32.23億美元，而第二季表現大幅好轉，新業務價值於6月份回復增長。

中國新業務價值跌24%　7月恢復增長

中國內地新業務價值按年跌24%至5.63億美元，香港則增長3%至3.23億美元。

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，儘管友邦保險中國業務第二季的銷售活動顯著受到上海、蘇州和北京實施的嚴格疫情控制措施影響，集團在其他地區仍然取得新業務價值增長。在上半年，整體新業務價值受防疫限制影響有所下降。隨著各業務地區的限制放寬，友邦保險中國業務的新業務價值在7月取得增長。

友邦保險3月份全年業績時宣佈，計劃未來3年於公開市場回購最多100億美元股份，集團在業績後記者會上表示，最新已回購了17億美元股份。管理層稱，會持續穩健地進行回購，而派息與回購上半年已合共回饋股東近240億港元。

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編輯：姚卓然

港股 保險公司 疫情 友邦保險（01299）
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