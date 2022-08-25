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【港股早上休市】8號風球現正懸掛　港股今早休市　天文台：即將改發三號強風信號（不斷更新）

股市 09:02 2022/08/25

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8號風球現正懸掛，今早港股延遲開市。天文台表示，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，會視乎本港風力的減弱程度，考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號。

由於昨日8號風球高掛，港交所 （00388） 宣布，夜期提早7時40分收市，收報19263點，升24點。

港股在極端天氣下的安排：

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港股日誌：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁

即市走勢：

【08：49】馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

【08：44】【打風消息】港股早上停市　下午幾點開市？

【07：42】【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13%　中期股息增6%至40.28港仙

【07：00】港交所 （00388） 宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【06：30】國務院部署19項政策，以刺激經濟成長，包括增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，刺激中概股造好，納指金龍中國指數升2.5%，收報7121點。臨近下周二的期指結算，科技股ADR大升，京東  （09618）  美股高港5%，阿里巴巴  （09988）  美股高港股5%，美團  （03690）  ADR高港股3%，騰訊  （00700）  高港股1.5%。

【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施　 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

【06：19】【業績｜內需】蒙牛乳業半年多賺27%至37.5億人幣　

【06：00】【打風消息】港股早上料休市　天文台：8號風球至少維持至早上9時（不斷更新）

即睇美股收市︰

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    +5

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

香港交易及結算所有限公司 颱風 極端天氣 港股 天氣 天文台

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【打風消息】天文台即將改發3號強風信號　馬鞍相關驟雨間中影響本港　港股下午開市（不斷更新）
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