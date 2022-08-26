【港股夜期+ADR】夜期收市升225點　中概股指數大升6%（不斷更新）

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中美傳將就審計底稿達成協議，傳中國監管機構已指示大型會計師事務所做好準備將在美上市中概股公司的審計底稿帶到香港，由美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在香港審閱，相關磋商仍在進行，夜期收市急彈225點，收報20143點，中概股指數急升，納指金龍中國指數急漲6.3%，收報7567點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.92 -0.3% 美團ADR 184.40 +4.0% 騰訊ADR 331.91 +2.1% 阿里巴巴美股 97.98 +4.5%

北水淨流出8億元 沽安踏

北水繼續錄得8億元淨流入，連續三個交易日錄得淨流出。中海油 （00883） 有5.8億元淨流入，藥明生物 （02269） 及兗礦 （01171） 分別錄得2.4億元及1.8億元淨流入。北水淨流出方面，安踏 （02020） 及蒙牛 （02319） 分別錄得3億元及2.6億元淨沽盤。

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阿里急帶動 恒指升699點

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 93.8 +8.8 +112 27 美團 177.3 +8.0 +106 -38 友邦保險 77.7 +4.8 +74 16 長實集團 53.35 -0.3 -1 9 九龍倉置業 36.6 -0.5 -1 25 煤氣 7.86 -0.4 -1 29

港股因今早9時仍懸掛8號風球而只得半日市。港股於下午1時復市，在科技股及績優股帶動下，恒指欲挑戰二萬關，一度升722點，高見19990點，最後升699點，報19968點。恒生科指走高6%，京東 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 齊升一成，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、百度 （09888） 均升逾8%。

另外，蒙牛績後 （02319） 炒高9%，友邦 （01299） 升4.8%，泡泡瑪特 （09992） 升6.4%。石油股、煤炭股炒上。至於優品360 （02360） 擬引入招商海通為大股東，股價大升31.2%，創逾三年高。

港股在極端天氣下的安排：

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港股日誌：

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焦點股份：

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分析文章︰

【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？ 曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡

【業績｜內需】大和：蒙牛飼料成本上升及奶粉價格下降、降目標價 蒙牛半年多賺27%（第二版）

即市走勢：

【22：45】恒指夜期升243點，報20161點。

【22：42】【中概股】中美傳將傾妥審計底稿問題 淡友變肥肉 阿里巴巴美股急衝100美元

【18：42】恒指夜期跌18點，報19900點。

【16：10】恒指最後升699點，收報19968點，成交906億元。恒生科指升6%，報4268點。嗶哩嗶哩 （09626） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 齊升一成，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾8%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

【16：00】恒指U盤前升692點，報19961點。

【15：44】【恒生科指】科指報復式反彈6.2% 嗶嗶哩哩、京東、阿里巴巴領升約1成 國常會點名撐平台經濟

【15：42】恒生科指曾升約6.3%，高見4279點。

【15：41】龍光 （03380） 跌13.2%，報0.92元，

【15：29】【人事變動】保誠宣布委任林智剛為新任行政總裁 曾率花旗拓展保險業務

【15：29】【能源股】煤炭股及電力股走高 兗礦能源升逾8% 中央支持發電企發2000億特別債

【15：28】恒指一度升707點，高見19975點。恒生科指升5.7%，報4256點。嗶哩嗶哩 （09626） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 齊升一成，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾8%。

【15：20】恒指尾市升逾600點，高見19902點，恒生科指升5%，報4235點。

【15：12】【百度9888】百度升逾8%創一個月高 推產業級超導量子計算機「乾始」、推動量子技術走向產業化

【15：08】【MPF】積金評級：8月強積金人均虧損約4500元 年初起計人均蝕3.8萬元

【14：50】美股期貨突然走高，道指期貨升243點，報33204點，納指期貨升139點或1.1%，報13071點。

【14：45】恒指升531點，報19800點，蒙牛 （02319） 升7%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 均升逾6%。騰訊 （00700） 升4.2%，報323元。

【14：36】恒指曾升501點，高見19769點。

【14：29】【業績｜保險股】友邦陳榮聲：上半年來自內地新省份新業務價值增長達47% 成集團成長引擎之一

【14：21】恒指走高400點，報19675點，恒生科指升3%，報4159點，收復昨日失地，蒙牛 （02319） 升7%，阿里巴巴 （09988） 升半成。

【14：03】鋰電池概念股下跌，贛鋒鋰業 （01772） 跌4.7%，創近三個月低，天齊鋰業 （96996） 跌3%。

【13：52】中海油 （00883） 升3.7%，中石油 （00857） 升2.5%，中石化 （00386） 升1%，昆侖能源 （00135） 連彈兩日，現再升4%，創逾兩個月高。

【13：47】比亞迪 （01211） 再向下探，跌0.6%，報257.6元，曾低見255.2元，創三個月低。

【13：36】恒生科指升2.6%，報4131點，京東健康 （06618） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 升逾半成。

【13：25】中通快遞 （02057） 跌8.2%，報194.7元。

【13：21】融創服務 （01516） 曾大跌18.6%低見2.53元，現跌一成，報2.82元。融創服務發盈警，預期上半年由盈轉虧蝕不超過7.6億元人民幣，而去年同期則錄得利潤6.06億元人民幣。

【13：18】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾4%，美團 （03690） 升3.5%，騰訊 （00700） 則升1.6%。

【13：12】【新股IPO】中國中免1880低開24%報120元 現跌0.2%、一手暫蝕30元

【13：10】煤炭股炒上，兗礦能源 （01171） 、中煤 （01898） 、中國神華 （01088） 等升3%至6.7%。南南資源 （01229） 升15%。

【13：07】NATIONAL ELEC H （00213） 短暫停牌，並未知悉原因。

【13：07】蒙牛 （02319） 績後升5.6%，報34元，

【13：04】優品360 （02360） 大升23%，報2.49元，創兩年半高。

【零售股】優品360擬引入招商海通為大股東 傳作價或約30倍市盈率、入主後將維持現有經營方針

【13：03】思摩爾 （06969） 跌2.4%，報14.94元。

【電子煙股】思摩爾料海外市場帶動下半年收入上升、電子煙監管下仍對中國市場感樂觀

【13：00】港股午後復市，恒指開市升逾200點，報19525點，友邦 （01299） 升2%，泡泡瑪特 （09992） 升9%。石油股、煤炭股炒上。

【12：39】佳源國際 （02768） 控股今日下午復牌。

【12：40】【業績│盲盒股】泡泡瑪特中期收入升3成、純利跌約7% 不派中期息

【12：32】【手遊股】IGG：《Doomsday： Last Survivors》將成下一「爆款」遊戲 投入6個月後可逐步釋放利潤

【12：27】【業績│零售股】永嘉集團半年少賺38%不派息 高級時裝零售收益跌26%

【12：25】【可持續發展】港交所蘇盈盈：冀擴大綠色投資產品的種類 2020至2050年亞太區能源供應投資約37萬億美元

【12：21】【業績｜醫藥股】華潤醫藥中期多賺24% 不派中期息

【11：55】【電動車】小鵬汽車：明年將推2款新車 其中一款將直接與Tesla Model Y競爭

【11：40】【業績｜保險股】友邦香港上半年新業務價值升3% 本地客群銷售動力5月起回升

【11：23】【拒絕收購】德政府擬否決中遠海運入股漢堡港碼頭 避免增加對中國的倚賴

【11：17】 上交所公布，滬港通下港股通將於下午1時同步恢復交易。

【10：55】【業績｜內需】大和：蒙牛飼料成本上升及奶粉價格下降、降目標價 蒙牛半年多賺27%（第二版）

【10：36】港交所 （00388） 宣布，由於天文台已取消八號颱風信號，證券市場交易將於今天（星期四）下午1時恢復。在衍生產品市場，設有上午及下午交易時段的產品將於下午1時恢復交易，其他產品則會在上午11時30分恢復交易。

當證券市場恢復時，將不設開市前交易時段。而設有開市前議價時段的期貨合約，該時段將因應不同產品在市場恢復前15分鐘或30分鐘開始。

【10：09】【電動車】交通運輸部：目前已有近五成高速公路服務區可提供基本充電服務 今年底前爭取覆蓋絕大部分高速公路服務區

【09：42】【業績│燃氣設備股】中集安瑞科半年多賺15%不派息 氫能業務收入增長175%

【09：20】天文台在上午9時20分改發三號強風信號。即意味港股將於下午1時恢市。

【09：00】由於八號風球仍然生效，港股早上休市。

【08：49】馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

【08：44】【打風消息】港股早上停市 下午幾點開市？

【07：42】【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13% 中期股息增6%至40.28港仙

【07：00】港交所 （00388） 宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【06：30】國務院部署19項政策，以刺激經濟成長，包括增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，刺激中概股造好，納指金龍中國指數升2.5%，收報7121點。臨近下周二的期指結算，科技股ADR大升，京東 （09618） 美股高港5%，阿里巴巴 （09988） 美股高港股5%，美團 （03690） ADR高港股3%，騰訊 （00700） 高港股1.5%。

昨日8號風球高掛，港交所 （00388） 宣布，夜期提早7時40分收市，收報19263點，升24點。

【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

【06：19】【業績｜內需】蒙牛乳業半年多賺27%至37.5億人幣

【06：00】【打風消息】港股早上料休市 天文台：8號風球至少維持至早上9時（不斷更新）

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然