【港股午後復市】恒指升逾200點　友邦升3%、泡泡瑪特升一成　優品360大升兩成（不斷更新）

港股因今早9時仍懸掛8號風球而只得半日市。港股於下午1時復市，恒指升逾200點，友邦 （01299） 升2%，泡泡瑪特 （09992） 升9%。石油股、煤炭股炒上。另外，優品360（02360） 擬引入招商海通為大股東，股價大升23%，創兩年半高。

港股在極端天氣下的安排：

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港股日誌：

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分析文章︰

【財經小知識】Jackson Hole會議有幾重要？ 曾多次透露重大貨幣政策的蛛絲馬跡

【業績｜內需】大和：蒙牛飼料成本上升及奶粉價格下降、降目標價 蒙牛半年多賺27%（第二版）

即市走勢：

【13：36】恒生科指升2.6%，報4131點，京東健康 （06618） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 升逾半成。

【13：25】中通快遞 （02057） 跌8.2%，報194.7元。

【13：21】融創服務 （01516） 曾大跌18.6%低見2.53元，現跌一成，報2.82元。

【13：18】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升逾4%，美團 （03690） 升3.5%，騰訊 （00700） 則升1.6%。

【13：12】【新股IPO】中國中免1880低開24%報120元 現跌0.2%、一手暫蝕30元

【13：10】煤炭股炒上，兗礦能源 （01171） 、中煤 （01898） 、中國神華 （01088） 等升3%至6.7%。

【13：07】蒙牛 （02319） 績後升5.6%，報34元，

【13：04】優品360 （02360） 大升23%，報2.49元，創兩年半高。

【零售股】優品360擬引入招商海通為大股東 傳作價或約30倍市盈率、入主後將維持現有經營方針

【13：03】思摩爾 （06969） 跌2.4%，報14.94元。

【電子煙股】思摩爾料海外市場帶動下半年收入上升、電子煙監管下仍對中國市場感樂觀

【13：00】港股午後復市，恒指開市升逾200點，報19525點，友邦 （01299） 升2%，泡泡瑪特 （09992） 升9%。石油股、煤炭股炒上。

【12：39】佳源國際 （02768） 控股今日下午復牌。

【12：40】【業績│盲盒股】泡泡瑪特中期收入升3成、純利跌約7％ 不派中期息

【12：32】【手遊股】IGG：《Doomsday： Last Survivors》將成下一「爆款」遊戲 投入6個月後可逐步釋放利潤

【12：27】【業績│零售股】永嘉集團半年少賺38%不派息 高級時裝零售收益跌26%

【12：25】【可持續發展】港交所蘇盈盈：冀擴大綠色投資產品的種類 2020至2050年亞太區能源供應投資約37萬億美元

【12：21】【業績｜醫藥股】華潤醫藥中期多賺24% 不派中期息

【11：55】【電動車】小鵬汽車：明年將推2款新車 其中一款將直接與Tesla Model Y競爭

【11：40】【業績｜保險股】友邦香港上半年新業務價值升3％ 本地客群銷售動力5月起回升

【11：23】【拒絕收購】德政府擬否決中遠海運入股漢堡港碼頭 避免增加對中國的倚賴

【11：17】 上交所公布，滬港通下港股通將於下午1時同步恢復交易。

【10：55】【業績｜內需】大和：蒙牛飼料成本上升及奶粉價格下降、降目標價 蒙牛半年多賺27%（第二版）

【10：36】港交所 （00388） 宣布，由於天文台已取消八號颱風信號，證券市場交易將於今天（星期四）下午1時恢復。在衍生產品市場，設有上午及下午交易時段的產品將於下午1時恢復交易，其他產品則會在上午11時30分恢復交易。

當證券市場恢復時，將不設開市前交易時段。而設有開市前議價時段的期貨合約，該時段將因應不同產品在市場恢復前15分鐘或30分鐘開始。

【10：09】【電動車】交通運輸部：目前已有近五成高速公路服務區可提供基本充電服務 今年底前爭取覆蓋絕大部分高速公路服務區

【09：42】【業績│燃氣設備股】中集安瑞科半年多賺15%不派息 氫能業務收入增長175%

【09：20】天文台在上午9時20分改發三號強風信號。即意味港股將於下午1時恢市。

【09：00】由於八號風球仍然生效，港股早上休市。

【08：49】馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

【08：44】【打風消息】港股早上停市 下午幾點開市？

【07：42】【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13% 中期股息增6%至40.28港仙

【07：00】港交所 （00388） 宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【06：30】國務院部署19項政策，以刺激經濟成長，包括增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，刺激中概股造好，納指金龍中國指數升2.5%，收報7121點。臨近下周二的期指結算，科技股ADR大升，京東 （09618） 美股高港5%，阿里巴巴 （09988） 美股高港股5%，美團 （03690） ADR高港股3%，騰訊 （00700） 高港股1.5%。

昨日8號風球高掛，港交所 （00388） 宣布，夜期提早7時40分收市，收報19263點，升24點。

【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

【06：19】【業績｜內需】蒙牛乳業半年多賺27%至37.5億人幣

【06：00】【打風消息】港股早上料休市 天文台：8號風球至少維持至早上9時（不斷更新）

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然