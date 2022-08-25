【港股下午1時恢市】港股今早休市、下午1時恢市　天文台：9時20分改發三號強風信號（不斷更新）

8號風球現正懸掛，今早港股今早休市。天文台表示，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，會視乎本港風力的減弱程度，考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號。

由於昨日8號風球高掛，港交所 （00388） 宣布，夜期提早7時40分收市，收報19263點，升24點。

重點新聞：【打風消息】天文台改發3號強風信號 馬鞍相關驟雨間中影響本港 港股下午開市（不斷更新）

港股在極端天氣下的安排：

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港股日誌：

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即市走勢：

【09：20】天文台在上午9時20分改發三號強風信號。即意味港股將於下午1時恢市。

【09：00】由於八號風球仍然生效，港股早上休市。

【08：49】馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。

【08：44】【打風消息】港股早上停市 下午幾點開市？

【07：42】【業績｜保險股】友邦上半年新業務價值減少13% 中期股息增6%至40.28港仙

【07：00】港交所 （00388） 宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號 ，今天（星期四）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【06：30】國務院部署19項政策，以刺激經濟成長，包括增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，刺激中概股造好，納指金龍中國指數升2.5%，收報7121點。臨近下周二的期指結算，科技股ADR大升，京東 （09618） 美股高港5%，阿里巴巴 （09988） 美股高港股5%，美團 （03690） ADR高港股3%，騰訊 （00700） 高港股1.5%。

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編輯：姚卓然