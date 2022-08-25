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雪糕收益貢獻增加 蒙牛上半年多賺27%

股樓投資 13:28 2022/08/25

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藍籌內需股蒙牛乳業(02319)公布上半年業績。截至6月止未經審核之中期純利約37.5億元人民幣，升27.3％，不派中期息。業績勝預期下，蒙牛下午開市造好，至1時15分報34.15元，上升6%。
 

招商局集團子企擬收購 優品360 49%股權  詳情請看【下一頁

同期蒙牛收入477.2億元人民幣，按年上升４％，液態奶業務收入增不足1%至396.6億元人民幣，特侖蘇和蒙牛純牛奶及每日鮮語鮮牛奶保持強勁增長、低溫業務持續佔據領先地位並獲取市場份額。雪糕業務收入按年上升29.9％至39億元人民幣。冰淇淋四大品牌隨變、綠色心情、冰+及蒂蘭聖雪聚焦產品創新升級、渠道掌控力強化，推動冰淇淋銷售實現跑贏行業的快速增長。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

電商業務收入大增 電視廣播上半年虧損收窄至2.2億元  詳情請看【下一頁

由於期內原輔材料平均價格上漲，以及增加廠房及生產設備投產所產生的折舊費用增加，使期內毛利微降至174.5億元人民幣，毛利率較去年同期下降1.6個百分點至36.6％。

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

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撰文 : 李尚毅

蒙牛乳業（02319） 港股

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【友邦業績】 友邦上半年盈轉虧蝕5.71億美元 新業務價值跌13% 中期股息增6%至40.28仙
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