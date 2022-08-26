  • 29°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 23:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%

股樓投資 22:57 2022/08/26

分享：

分享：

最近樓市前景似乎極不明朗，素有「樓市大好友」之稱的資深投資者林一鳴，過去數年也唱好香港樓市，其中一個重要因素，就是有「新香港人」的強大購買力。究竟這股力量未來是否能撐起樓市？最近林一鳴對樓市的看法明顯看淡。

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求


林一鳴相信，樓價在今年餘下的5個月也會平穩，「因為加息的影響有限，『新香港人』暫時也會繼續買樓，移民的港人也不急於賣樓，以上三大因素在今年的情況沒有大改變。」但他預期明年中開始樓市的情況將轉壞，樓價又有可能跌10%至15%。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝，詳見【下一頁


明年樓市將現轉勢的觸發點，就是按揭利率將大增。林一鳴估計，聯儲局至明年會再加息2厘，屆時香港的P也會增加2厘，即由5厘升至7厘水平，屆時的按揭利率也會升至接近5厘，會觸發樓價下跌。「以歷史計算，如P升至7厘或以上時，樓價會跌逾10%是『走唔甩』。始終香港樓價由2008年開始上升，期內出現的是大漲小回，至今已上升了逾10年。至明年的話，大家見到按揭利率已升至5厘，一定會慎重考慮是否買樓。」

【加租潮】房協轄下20個出租屋邨租金10月起加2% 租戶將每月平均多繳48元 預計未來2年每年營運虧損達9800萬元，詳見【下一頁

同時，香港樓市的重要關鍵--「新香港人」，他們的購買力在逐漸減退，來港定居的意欲也減少。他解釋，先是由於內地的工資水平已開始追上香港，「現在在上海做金融、銀行業，工資可能比在香港工作更加多；若是在深圳從事頂尖的科技工作，工資一定比香港更高。遊戲規矩就是，內地人在香港工作過7年後，如果要取得香港的戶籍，就要放棄內地的戶籍，只可以選一個。市場開始有一些數據，是這一班人在香港住滿7年後，最後未必取得香港身份證，有些人寧願放棄，回內地居住。」

【iM人物專訪】加息不利因素明年湧現 林一鳴：樓價恐跌15%，詳見【下一頁

至於早前移民至英國的一批香港人，經過數年在外地的生活，已決定於當地定居，並沽出香港的物業，這也會令市場上的放盤會增加，對本港樓價也構成不利因素。林一鳴指：「從以上的數個因素看，明年的樓市是悲觀的，後年樓價更加悲觀。」

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

以上內容節錄自《iMoney Focus》773期封面故事。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
物業 放盤 移民 加息 銀行

上一篇文章

【iM驗樓】驗收天水圍Wetland Seasons Bay 別墅單位獲95分 詹Sir評單位：擺家具須花心思

下一篇文章

【高息股】領展確認入標 觀塘安達臣道商業地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊小米績後 大行最新評級和目標價
【家居設計】花45萬翻新 40年舊居屋變447呎無印風窩居 日式「室內窗」成焦點
【家居設計】花45萬翻新 40年舊居屋變447呎無印風窩居 日式「室內窗」成焦點
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【消費優惠】麥當勞推出新配方巨無霸　周一起可享優惠價$33歎新套餐
【消費情報】7-Eleven x 迪士尼23位人氣角色 推一套8款拉麵碗套裝系列 yuu會員專享換購優惠毋須儲印花
【消費情報】7-Eleven x 迪士尼23位人氣角色 推一套8款拉麵碗套裝系列 yuu會員專享換購優惠毋須儲印花
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款