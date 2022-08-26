【名人專訪】加息期遇上移民潮 樓市大好友也轉軚 資深投資者林一鳴：明年樓價恐跌15%

最近樓市前景似乎極不明朗，素有「樓市大好友」之稱的資深投資者林一鳴，過去數年也唱好香港樓市，其中一個重要因素，就是有「新香港人」的強大購買力。究竟這股力量未來是否能撐起樓市？最近林一鳴對樓市的看法明顯看淡。

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林一鳴相信，樓價在今年餘下的5個月也會平穩，「因為加息的影響有限，『新香港人』暫時也會繼續買樓，移民的港人也不急於賣樓，以上三大因素在今年的情況沒有大改變。」但他預期明年中開始樓市的情況將轉壞，樓價又有可能跌10%至15%。

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明年樓市將現轉勢的觸發點，就是按揭利率將大增。林一鳴估計，聯儲局至明年會再加息2厘，屆時香港的P也會增加2厘，即由5厘升至7厘水平，屆時的按揭利率也會升至接近5厘，會觸發樓價下跌。「以歷史計算，如P升至7厘或以上時，樓價會跌逾10%是『走唔甩』。始終香港樓價由2008年開始上升，期內出現的是大漲小回，至今已上升了逾10年。至明年的話，大家見到按揭利率已升至5厘，一定會慎重考慮是否買樓。」

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同時，香港樓市的重要關鍵--「新香港人」，他們的購買力在逐漸減退，來港定居的意欲也減少。他解釋，先是由於內地的工資水平已開始追上香港，「現在在上海做金融、銀行業，工資可能比在香港工作更加多；若是在深圳從事頂尖的科技工作，工資一定比香港更高。遊戲規矩就是，內地人在香港工作過7年後，如果要取得香港的戶籍，就要放棄內地的戶籍，只可以選一個。市場開始有一些數據，是這一班人在香港住滿7年後，最後未必取得香港身份證，有些人寧願放棄，回內地居住。」

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至於早前移民至英國的一批香港人，經過數年在外地的生活，已決定於當地定居，並沽出香港的物業，這也會令市場上的放盤會增加，對本港樓價也構成不利因素。林一鳴指：「從以上的數個因素看，明年的樓市是悲觀的，後年樓價更加悲觀。」

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以上內容節錄自《iMoney Focus》773期封面故事。

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記者：陳詠妍