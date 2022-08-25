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【著數優惠】麥當勞「阿華田系列」25.8回歸 阿華田(/扭紋)脆脆新地只賣$7

理財智慧 01:18 2022/08/25

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夏日炎炎，雪糕必定是其中一項最解暑之美食。麥當勞甜品站將於今天（8月25日，周四）起再度推出「阿華田系列」，系列包括三款最受歡迎的新地甜品。

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【加租潮】房協轄下20個出租屋邨租金10月起加2% 租戶將每月平均多繳48元 預計未來2年每年營運虧損達9800萬元，詳見【下一頁

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

第一款甜品為阿華田新地筒，保留了令人滿足的香濃麥芽味。第二款甜品是將阿華田脆脆加入香濃的阿華田新地中，阿華田脆脆新地打造香脆且順滑的多重滋味。同步登場的還有阿華田脆脆麥旋風，濃滑阿華田新地加上阿華田脆脆及經典阿華田機智豆。

【銀行優惠】滙豐力吸年輕客 千禧世代佔滙豐One上半年新客戶總數近六成 點可以攞盡高達850元獎賞?，詳見【下一頁


以上甜品均可選擇搭配扭紋選擇，麥芽配上香甜雲呢拿味道。麥當勞甜品站更推出夏日限定優惠，阿華田(/扭紋)脆脆新地將以優惠價$7發售，呈獻冰涼驚喜！

【假日好去處】文化博物館推出敦煌石窟瑰寶展覽 將展出50件北魏至明朝的敦煌石窟文物，詳見【下一頁

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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記者：陳詠妍

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