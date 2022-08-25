【著數優惠】麥當勞「阿華田系列」25.8回歸 阿華田(/扭紋)脆脆新地只賣$7

夏日炎炎，雪糕必定是其中一項最解暑之美食。麥當勞甜品站將於今天（8月25日，周四）起再度推出「阿華田系列」，系列包括三款最受歡迎的新地甜品。

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第一款甜品為阿華田新地筒，保留了令人滿足的香濃麥芽味。第二款甜品是將阿華田脆脆加入香濃的阿華田新地中，阿華田脆脆新地打造香脆且順滑的多重滋味。同步登場的還有阿華田脆脆麥旋風，濃滑阿華田新地加上阿華田脆脆及經典阿華田機智豆。

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以上甜品均可選擇搭配扭紋選擇，麥芽配上香甜雲呢拿味道。麥當勞甜品站更推出夏日限定優惠，阿華田(/扭紋)脆脆新地將以優惠價$7發售，呈獻冰涼驚喜！

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記者：陳詠妍