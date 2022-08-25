【蘋果iPhone 14】蘋果正式確認9月發布會日期 回歸Apple Park舉辦實體發布會 邀請函以Far Out為主題

蘋果宣布將於香港時間9月8日（周四凌晨1時）舉辦特別活動，今年的邀請函以夜空及「Far Out」為主題。此活動將於美國加州Apple Park蘋果總部的Steve Jobs Theatre舉行，屆時將邀請媒體參加現場活動。

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傳聞中的iPhone 14將會是今次發布會的重點，預計將會有4款型號，包括標準定位的6.1吋iPhone 14和6.7吋iPhone Max，以及專業定位的6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro‌ Max；至於過去兩年都有啲5.4吋Mini型號，今年應該將會取消。

iPhone 14 Pro‌系列的型號將會採用全新的藥丸開孔，取代現有的瀏海設計，其他改良包括了A16晶片和4,800萬像素鏡頭等。至於iPhone 14‌標準型號就沒有太大變化，仍將採用A15晶片，不過估計就會有全新機身配色、升級的超廣角鏡頭，支援更高速的5G和WiFi 6E規格等。

智能手錶方面，估計將會發表Apple Watch Series 8，提供升級的低功耗模式、更長的電池壽命、溫度感測、S8晶片，以及一些如撞擊偵測的新功能。此外傳聞還會有定位更高級的Apple Watch Pro，機身將採用全新設計，配備更大尺寸及更耐用的顯示屏，定位上針對運動員及那些對待產品較「粗暴」的用家。

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責任編輯：嚴浩文