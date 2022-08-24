【業績｜電子煙股】思摩爾中期少賺52%、中期息10仙　面向內地、美國企業客戶銷售收入銳減

思摩爾國際 （06969） 未經審核綜合業績顯示，今年上半年，經調整後淨利14.36億元人民幣，按年跌51.7%。每股基本盈利23.08仙人民幣，按年跌52.4%。派中期息每股10港仙。

上半年收益為56.53億元人民幣，按年跌18.7%。毛利27.06億元人民幣，跌29.2%。毛利率47.9%，按年跌7個百分點，主要原因來自不同毛利率產品的結構變化 ，收入下降導致固定成本佔比上升、以及為了支持客戶提高市場份額對部分產品的價格調整等。期內全面收益總額13.84億元人民幣，按年跌51.9%。

毛利率按年跌7個百分點

上半年產品銷售情況，面向美國的企業客戶銷售收入16.13億元人民幣，按年跌33%，面向中國大陸的企業客戶銷售收入16.98億元人民幣，跌40.1%，面向其他國家和地區的企業客戶銷售收入17.82億元人民幣，升42.1%。

管理層表示，上半年，疫情對集團的生產、供應鏈、物流造成一定影響，主要市場監管政策、法規的逐步出台、細化和落地，在短期內對需求有一定影響。今年首季，深圳市部分地區採取更嚴格的疫情管控措施，對於集團部分工廠的生產運營產生較大影響，使集團首季的生產和出運計劃受到負面影響。於上半年，集團的收入和利潤按年下降。惟集團開發的一款霧化給藥裝置已通過中國政府相關審批機構批准進入了創新醫療器械特別審批程序，如最終通過審批有望在近期實現商業化。

未來前景方面，管理層稱，集團在近期將盡快完成第一代醫療霧化器產品的註冊和上市審批等工作，並推向市場。近期集團已與全球最大的藥物製造公司之一達成協議，開發治療哮喘和慢阻肺的霧化藥物。

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編輯：胡學能