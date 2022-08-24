  • 27°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 23:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施　 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

宏觀解讀 23:01 2022/08/24

分享：

分享：

【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施　 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

新華社報道指，總理李克強周三（24日）主持召開國務院常務會議，會議圍繞部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施，當中提到會支持平台經濟、發電企業及房地產等。

會議指出，當前經濟延續6月份恢復發展態勢，但有小幅波動，恢復基礎不牢固，在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。

政策主要包括：一是在3000億元（人民幣，下同）政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加3000億元以上額度；依法用好5000多億元專項債地方結存限額，10月底前發行完畢；持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，降低企業融資和個人消費信貸成本；核准開工一批條件成熟的基礎設施等項目。

會議透露，會出台措施支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展，同時允許地方政府「一城一策」靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。此外，會支持中央發電企業等發行2000億元能源保供特別債，在今年已發放300億元農資補貼基礎上再發放100億元。

相關文章：

【中國經濟】大量購入美元致人民幣受壓　 多家銀行接人行窗口指導

【中國經濟】人行召開部分金融機構座談會　要求保障房地產合理融資需求、加大對平台經濟的金融支持

開啟hket App，閱讀全文
經濟 李克強 中國 新華社

上一篇文章

【業績｜電子煙股】思摩爾中期少賺52%、中期息10仙　面向內地、美國企業客戶銷售收入銳減

下一篇文章

【美股市況】美滙指數突破109關　債息越3.1厘　道指升51點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】美滙指數突破109關　債息越3.1厘　道指升51點（不斷更新）
【美股市況】美滙指數突破109關　債息越3.1厘　道指升51點（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】京東美股高港7%　阿里美股高港4%（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】京東美股高港7%　阿里美股高港4%（不斷更新）
【打風消息】馬鞍靠近　天文台：8號風球至少維持至周四早上6時（不斷更新）
【打風消息】馬鞍靠近　天文台：8號風球至少維持至周四早上6時（不斷更新）
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
天文台考慮掛8號風球前港股跌市收場　恒指全日跌234點收報19268點
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 京東美股績後高港1.4%（不斷更新）
【美國經濟數據】美7月耐用品訂單遜預期　成屋簽約銷售指數勝預期
【美國經濟數據】美7月耐用品訂單遜預期　成屋簽約銷售指數勝預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款