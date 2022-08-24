▲ 【中國經濟】李克強召開國常會加碼19項穩經濟措施 點名撐發電企業、平台經濟及剛性住房需求

新華社報道指，總理李克強周三（24日）主持召開國務院常務會議，會議圍繞部署穩經濟一攬子政策的接續政策措施，當中提到會支持平台經濟、發電企業及房地產等。

會議指出，當前經濟延續6月份恢復發展態勢，但有小幅波動，恢復基礎不牢固，在落實好穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間。

政策主要包括：一是在3000億元（人民幣，下同）政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加3000億元以上額度；依法用好5000多億元專項債地方結存限額，10月底前發行完畢；持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，降低企業融資和個人消費信貸成本；核准開工一批條件成熟的基礎設施等項目。

會議透露，會出台措施支持民營企業發展和投資，促進平台經濟健康持續發展，同時允許地方政府「一城一策」靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。此外，會支持中央發電企業等發行2000億元能源保供特別債，在今年已發放300億元農資補貼基礎上再發放100億元。

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