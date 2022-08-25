▲ 【業績｜內需】蒙牛乳業半年多賺27%至37.5億人幣

蒙牛乳業 （02319） 公布截至6月底止上半年業績，純利按年增27.3%至37.51億元（人民幣，下同），期內收入按年增4%至477.2億元；不派中期息。

以產品劃分，液態奶收入按年增長0.6%至396.67億元；冰淇淋業務收入增29.9%至39.04億元；奶粉業務收入按年少25.6%至18.94億元。奶酪業務為主的其他收入則按年增長1.49倍至22.59億元。

受原輔材料平均價格上漲及廠房投產折舊費用增加，毛利率較去年下降1.6個百分點至36.6%。

蒙牛展望方面，針對老齡化趨勢，集團將強化中老年奶粉產品組合，加速餐飲及零食奶酪產品創新，進一步強化鮮奶、奶酪、成人粉、國際化等發展方向。

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記者：宋佩恩