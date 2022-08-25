【業績｜內需】大和：蒙牛飼料成本上升及奶粉價格下降　蒙牛半年多賺27%（第二版）

▲ 【業績｜內需】大和：蒙牛飼料成本上升及奶粉價格下降、降目標價 蒙牛半年多賺27%

蒙牛乳業 （02319） 公布截至6月底止上半年業績，純利按年增27.3%至37.51億元（人民幣，下同），期內收入按年增4%至477.2億元；不派中期息。以產品劃分，液態奶收入按年增長0.6%至396.67億元；冰淇淋業務收入增29.9%至39.04億元；奶粉業務收入按年少25.6%至18.94億元。

大和指，蒙牛管理層預期，原奶價格下半年會維持於高水平，因市場對優質乳製品的需求仍然健康，同時飼料價格或上升，而且明年單位飼料成本仍不確定，希望能透過擴大業務規模及改善奶粉，紓緩價格壓力。

蒙牛料全年純利率料維持於30%

蒙牛單位飼料成本上升8%至每公斤0.17元人民幣，與管理層預期相若，而且較同意為佳，管理層預期全年單位飼料成本升至介乎0.15至0.2人民幣，因公司已鎖定下半年大部分成本，全年純利率料維持於30%。

大和稱，蒙牛重申2025年飼養50萬頭牛及原奶年均銷售額360萬噸的目標。該行調升蒙牛2022至2024年收入預測3%至5%，但因應飼料成本上升及奶粉價格下降，下調每股盈利預測11%至17%。大和重申蒙牛「買入」評級，維持目標價59港元。

蒙牛受原輔材料平均價格上漲及廠房投產折舊費用增加，上半年毛利率較去年下降1.6個百分點至36.6%。展望方面，針對老齡化趨勢，集團將強化中老年奶粉產品組合，加速餐飲及零食奶酪產品創新，進一步強化鮮奶、奶酪、成人粉、國際化等發展方向。

（第二版加入券商評論）

相關文章：

【業績｜內需】農夫山泉上半年按年多賺近15% 不派中期息 產品包裝原材料採購成本增致毛利率下降

【業績｜內需】恒安料下半年平均加價中單位數 中期利潤跌31% 中期息削三成派0.7元人幣（第二版）

【業績│內需股】統一企業中國上半年少賺逾27% 成本上升及疫情累毛利率跌4.7個百分點

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪電子、華潤電力、中國移動

記者：宋佩恩