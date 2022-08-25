【人民幣走勢】路透：人民銀行警告銀行不要拋售人民幣　過度購買美元會接到人行電話查詢

人民幣滙價近5天累跌1%，離岸人民幣低見6.8876，創兩年低。據《路透》引述消息人士指，針對機構大量買入美元、沽出人民幣，至少有幾家銀行接到人民銀行的窗口指導，警告不要大舉沽出人民幣。消息人士指，過度購買美元會接到人行電話查詢，有中資行交易員表示，人民銀行或不希望人民幣滙率貶值過快，希望控制節奏。

人民銀行未有回覆《路透》，國家外匯管理局則表示，當前中國結售滙市場運行平穩，8月以來銀行結售滙和涉外收付款呈現雙順差局面，未見機構非理性大量購滙行為。

外管局補充，在美元近期快速上漲後，非美貨幣貶值，人民幣表現相對穩建，變動幅度遠低於其他主要貨幣，而中國強勁的貿易順差和利用外資繼續在穩定跨境流動方面發揮基礎性作用。

外管局又指8月以來境外投資者總體淨買入中國證券，體現人民幣資產的長期投資價值。

此外，當局指中國外滙市場參與主體趨理性，保持「逢高結滙」的交易模式，滙率預期平穩，有利於人民幣匯率基本穩定在合理均衡水平。

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編輯：葉志偉