招商局集團子企擬收購 優品360 49%股權

本港連鎖食品店零售商優品360(02360)宣布，控股股東林子峰及許毅芬已與招商局集團的全資附屬公司招商局海通簽訂諒解備忘錄，擬向對方出售4.9億股，佔集團已發行股本的49%。優品360表示，有關協商仍在進行，可能交易可能會或可能不會進行。市場估計，收購作價約市盈率30倍。一旦交易完成，招商海通將成為優品360最大股東。

電商業務收入大增 電視廣播上半年虧損收窄至2.2億元 詳情請看【下一頁】

招商局海通為一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合性貿易公司，於中國10個城市設有附屬公司及有7間海外分公司，其為招商局集團有限公司之全資附屬公司。至於優品360，截至3月分別在本港、澳門及內地，合共經營138間分店。近年亦發展高端食品超市FoodVille 及企業對企業(B2B)等新業務。行政總裁許志群表示，本年度集團有意新增20間分店。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【內房危機】世茂提出境外債務重組方案 擬8年內償還118億美元 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機