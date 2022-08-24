  • 27°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 23:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

招商局集團子企擬收購 優品360 49%股權

股樓投資 23:36 2022/08/24

分享：

分享：

本港連鎖食品店零售商優品360(02360)宣布，控股股東林子峰及許毅芬已與招商局集團的全資附屬公司招商局海通簽訂諒解備忘錄，擬向對方出售4.9億股，佔集團已發行股本的49%。優品360表示，有關協商仍在進行，可能交易可能會或可能不會進行。市場估計，收購作價約市盈率30倍。一旦交易完成，招商海通將成為優品360最大股東。

電商業務收入大增 電視廣播上半年虧損收窄至2.2億元  詳情請看【下一頁

招商局海通為一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合性貿易公司，於中國10個城市設有附屬公司及有7間海外分公司，其為招商局集團有限公司之全資附屬公司。至於優品360，截至3月分別在本港、澳門及內地，合共經營138間分店。近年亦發展高端食品超市FoodVille 及企業對企業(B2B)等新業務。行政總裁許志群表示，本年度集團有意新增20間分店。

【青姐話】搞搞震冇幫襯 低成交好冇癮

【內房危機】世茂提出境外債務重組方案 擬8年內償還118億美元  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股仍未跌夠 科技股莫強求

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

優品360（02360） 港股

下一篇文章

【理財智慧】保單可以傳比家人? 呢幾個細節你一定要知 一文了解受益人、保單持有人、受保人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【室內設計】啟德嘉峯匯724呎北歐風三房單位 全屋貫徹簡約樸實淺色系風格 孤形鏡面儲物櫃成最大亮點
【職場熱話】年過50從事翻譯員逾廿載 由白領轉職保安人工大減 感慨香港人看不起藍領
【職場熱話】年過50從事翻譯員逾廿載 由白領轉職保安人工大減 感慨香港人看不起藍領
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【家居設計】一家三口居啟德新樓尚．珒溋 憑家具造752呎酒店級家居 花重金100萬豪裝
【新股IPO】樂華娛樂2306周三起招股 入場費約3434元
【新股IPO】樂華娛樂2306周三起招股 入場費約3434元
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
一招幫您輕鬆傳承財富　儲蓄保險選擇全面睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款