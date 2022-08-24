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【新冠疫苗】阿斯利康據報長遠或退出新冠疫苗業務　CEO：未來十年中國將在全球藥品市場發揮更重要作用

股市 22:25 2022/08/24

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阿斯利康（AstraZeneca）（美：AZN）行政總裁索里奧（Pascal Soriot）接受《路透》訪問時表示，該公司長遠可能不會繼續從事疫苗業務。

《路透》報道指，疫苗生產延遲、監管機構在出現罕見嚴重副作用後進行調查、市場對其保質期較其他疫苗短的擔憂等因素，都令阿斯利康新冠疫苗在外界採用方面受到障礙。由於各國目前已接種大量疫苗，並傾向於使用輝瑞（美：PFE）和莫德納（美：MRNA）的mRNA疫苗作為加強劑，因此阿斯利康疫苗在發達國家的使用量已減少。

Soriot稱，公司正建立包括新冠肺炎、呼吸道病毒RSV和其他病毒等抗體療法組合。但對於新冠疫苗業務的未來，他稱：「我不能確定我們會否從事那方面業務。」公司正尋找補強式併購（Bolt-on acquisition）機會，包括專門從事腫瘤學和心血管治療的中小型公司。

此外，Soriot提到中國市場方面，最近幾個季度，因藥品價格下降，以及由於疫情相關封控措施，使病人無法接受診斷和尋求癌症治療，該公司在中國的銷售額下滑，但今季銷售額則見回升，預計未來十年中國將在全球市場上發揮更重要作用。

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編輯：胡學能

美股 輝瑞 AstraZeneca（美：AZN） 新冠肺炎疫情 疫情 治療 癌症 中國

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